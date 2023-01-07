世界银行下调2023年全球经济增长预期至1.7%

哈通社/阿斯塔纳/1月11日--据联合国新闻中心报道，世界银行今天发布的最新一期《全球经济展望》报告预测，2023年和2024年全球经济将分别增长1.7%和2.7%，分别较六个月之前的预测值下降1.3个百分点和0.3个百分点。世行警告，全球经济大幅持久放缓将重创发展中国家。

报告指出，受通胀高企、利率上升、投资减少以及乌克兰危机对经济活动扰乱等影响，全球经济增长正在急剧放缓。

世行预计，95%的发达经济体和近70%的新兴市场和发展中经济体，2023年的经济增长都较此前预测有所下调。

世行预计，发达经济体2023年经济增长为0.5%，较此前预期下调1.7个百分点；新兴市场和发展中经济体2023年经济增长为3.4%，较此前预期下调0.8个百分点。

报告还预计，未来两年新兴市场和发展中经济体人均收入年均增长2.8%，比2010年至2019年的平均水平低1个百分点。在撒哈拉以南非洲地区，预计2023年至2024年人均收入年均增长率仅有1.2%，将可能导致贫困率出现上升而非下降。

世界银行行长马尔帕斯说，当前，全球资本被政府债务水平极高且利率不断上升的发达经济体吸纳，新兴市场和发展中国家由于债务负担沉重、投资疲软，可能在未来多年都增长乏力。

报告还专门讨论了37个小国家所面临的困境，即人口不超过150万的国家。与其他经济体相比，这些国家因新冠疫情遭受了更严重的衰退，疫后反弹也相对乏力，原因之一是旅游业迟迟未能恢复。

2020年小国经济产出的降幅超过11%，是其他新兴市场和发展中经济体的七倍。报告指出，自然灾害给小国带来的影响相当于平均每年国内生产总值损失约5%，这给经济发展造成了严重障碍。