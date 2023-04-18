哈萨克斯坦国家基金2023年前两个月增加11608亿坚戈，增幅4.1%

哈通社/阿斯塔纳/4月18日--据国家经济部消息，截至2023年2月底，哈萨克斯坦国家基金资产规模较去年同期相比增加11608亿坚戈，增幅为4.1%。

国家基金资产的增加，主要得益于石油部门税收收入的增加和向共和国预算转让的减少。

2023年前两个月，全国税收收入11971亿坚戈，较2022年同期增加1473亿坚戈，即14%。税收增加的主因是矿产税收入增加了2738亿坚戈（超过两倍）。

全国产量分成合同收入下降至878亿坚戈，较去年同期减少1302亿坚戈，即60%。

2023年前两个月，国家基金向共和国预算保障性转移额度为6210亿坚戈，较去年同期相比减少了3640亿坚戈，即37%。

与此同时，针对性转移则增长了7倍，达到3606亿坚戈。

总体而言，第一季度末，哈萨克斯坦国家基金资产总额达到293920亿坚戈，自年初以来，资产规模增加了2560亿坚戈。

哈萨克斯坦国家基金资产总额增长发生在油价下跌以及本国货币走强期间。坚戈的疲软和欧佩克减少石油产量的决定可能会促使哈萨克斯坦国家基金收入在年内进一步增加。

【编译：阿遥】