议会选举2023：已有14%的登记选民完成投票

哈通社/阿斯塔纳/3月19日 – 哈萨克斯坦中央选举委员会发布消息称，截至阿斯塔纳时间3月19日10时整，全国已有14.21%的登记选民完成了2023年哈萨克斯坦马吉利斯（议会下院）和各级马斯利哈特（地方议会）议员选举投票。

截至10时哈萨克斯坦全国各地区的登记选票投票率数据为：

1. 阿拜州 – 15,13%

2. 阿克莫拉州 – 15,61%

3. 阿克托别州 – 12,44%

4. 阿拉木图州 – 15,32%

5. 阿特劳州 – 12,94%

6. 西哈州 – 12,96%

7. 江布尔州 – 16,54%

8. 杰特苏州 – 15,93%

9. 卡拉干达州 – 16,31%

10. 库斯塔奈州 – 16,23%

11. 克孜勒奥尔达州 – 12,64%

12. 曼格斯套州 –12,36%

13. 巴甫洛达尔州 – 16,49%

14. 北哈州 – 15,93%

15. 突厥斯坦州 – 15,62%

16. 乌勒套州 – 16,38%

17. 东哈州 – 16,11%

18. 阿斯塔纳市 – 13,58%

19. 阿拉木图市 –8,51%

20. 奇姆肯特市 – 12,57%

据中央选举委员会消息称，截至阿斯塔纳时间10时整，全国已有1 710 381名选民领取了选票，占合法登记选民总数的14.21%。

中央选举委员会接下来将分别于阿斯塔纳时间12:10, 14:10, 16:10, 18:10, 19:00以及20:10时，播报实时选举动态信息。

根据此前报道，哈萨克斯坦全国各地及海外地区共开设选举投票站10 233个，其中77个海外投票站位于62国家的哈萨克斯坦驻外机构当中。

全国将有11 970 406名选民参与本次议会选举投票。其中选民人数最多的地区是突厥斯坦州——1 177 507名登记选民，最少的是乌勒套州——138 277名登记选民。

来自全球41个国家和12个国际组织的793名国际观察员将全程参与此次议会大选的监督工作。

【编译：木合塔尔·木拉提】