2023年1月起哈萨克斯坦的养老金和所有类型补助金都将有所提高

哈通社/阿斯塔纳/1月4日--2023年1月1日起，哈萨克斯坦的养老金和所有类型的补助金标准都将得到提高。

据劳动和社会保障部发布的消息，这一调整将惠及到全国440万人。

国家预算为此拨款4.6万亿坚戈。

具体来说，养老金的最低标准由6.82万坚戈增至7.74万坚戈，220万退休人员将受益。

同时，对新生儿和多子女家庭的生育津贴和育儿津贴，以及对残疾人的生活补助金标准也有提升。

其中，一个家庭内第一、第二和第三个孩子的育儿津贴将提升至38倍按月计算指数，即131 100坚戈（2022年为120 840坚戈），第四个孩子和之后出生的孩子的育儿津贴将提升至63倍按月计算指数，及217 350坚戈（2022年为200 340坚戈）。

今年起，对多子女家庭的福利金发放标准如下：

四孩家庭 - 55 304坚戈（此前为50 976） 五孩家庭 - 69 138坚戈 六孩家庭 - 82 973坚戈 七孩家庭 - 96 807坚戈 ，八孩以上家庭可为每个孩子领取13 800坚戈的补助金。

对未成年残疾人的补助金增至56 794坚戈。

【编译：阿依波塔】