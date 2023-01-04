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    12:37, 04 一月 2023 | GMT +6

    2023年1月起哈萨克斯坦的养老金和所有类型补助金都将有所提高

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    哈通社/阿斯塔纳/1月4日--2023年1月1日起，哈萨克斯坦的养老金和所有类型的补助金标准都将得到提高。

    据劳动和社会保障部发布的消息，这一调整将惠及到全国440万人。

    国家预算为此拨款4.6万亿坚戈。

    具体来说，养老金的最低标准由6.82万坚戈增至7.74万坚戈，220万退休人员将受益。

    同时，对新生儿和多子女家庭的生育津贴和育儿津贴，以及对残疾人的生活补助金标准也有提升。

    其中，一个家庭内第一、第二和第三个孩子的育儿津贴将提升至38倍按月计算指数，即131 100坚戈（2022年为120 840坚戈），第四个孩子和之后出生的孩子的育儿津贴将提升至63倍按月计算指数，及217 350坚戈（2022年为200 340坚戈）。

    今年起，对多子女家庭的福利金发放标准如下：

    四孩家庭 - 55 304坚戈（此前为50 976） 五孩家庭 - 69 138坚戈 六孩家庭 - 82 973坚戈 七孩家庭 - 96 807坚戈 ，八孩以上家庭可为每个孩子领取13 800坚戈的补助金。

    对未成年残疾人的补助金增至56 794坚戈。

    【编译：阿依波塔】

    标签:
    社会 社会保障 哈萨克斯坦 黄金储备
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