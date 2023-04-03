阿拉木图市成为上合组织2023-2034年文化和旅游之都

哈通社/阿斯塔纳/4月3日--哈萨克斯坦文化和体育部部长阿斯哈特·沃拉洛夫出席上海合作组织成员国文化部长会议。

印度、中国、吉尔吉斯斯坦、乌兹别克斯坦、塔吉克斯坦、俄罗斯和巴基斯坦的代表也参加了在线会议。

会议期间，哈文化部长谈到了对阿拉木图市赋予上合组织2023-2024年文化和旅游之都地位问题。

-我向凯恩先生和所有与会人员就对我们提议的支持表示衷心的感谢。确认阿拉木图为文化和旅游之都将改善旅游领域的指标。我邀请大家来哈萨克斯坦，欣赏哈萨克斯坦的风景，并对我们文化领域的工作进行了解。-他说。

根据早前报道，今年3月17日，上合组织成员国旅游部门领导人会议在上合组织轮值主席国印度瓦拉纳西市举行。会上，各方就上合组织旅游交流合作现状与发展前景充分交流意见，审议通过《落实<上海合作组织成员国政府间旅游合作发展协定>2023年联合行动计划》和《2023«上海合作组织旅游年»活动计划》，审议同意哈萨克斯坦阿拉木图市提名«上海合作组织旅游和文化之都»，并共同签署了会议纪要，通过了会议联合声明。

【编译：阿依波塔】