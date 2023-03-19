议会选举2023：已有30.65%的登记选民完成投票

哈通社/阿斯塔纳/3月19日 – 哈萨克斯坦中央选举委员会发布消息称，截至阿斯塔纳时间3月19日12时整，全国已有30.65%的登记选民完成了2023年哈萨克斯坦马吉利斯（议会下院）和各级马斯利哈特（地方议会）议员选举投票。

截至12时哈萨克斯坦全国各地区的登记选票投票率数据为：

1. 阿拜州 –33,58 %

2. 阿克莫拉州 –33,63%

3. 阿克托别州 –33,18%

4. 阿拉木图州 –34,41%

5. 阿特劳州 –30,66%

6. 西哈州 –33,61%

7. 江布尔州 –35,82%

8. 杰特苏州 –33,15%

9. 卡拉干达州 –34,19%

10. 库斯塔奈州 –37,39%

11. 克孜勒奥尔达州 –32,78%

12. 曼格斯套州 –32,43%

13. 巴甫洛达尔州 –34,26%

14. 北哈州 –32,81%

15. 突厥斯坦州 –38,29%

16. 乌勒套州 –34,61%

17. 东哈州 –34,16%

18. 阿斯塔纳市 –23,35%

19. 阿拉木图市 –11,25%

20. 奇姆肯特市 –19,63%

据中央选举委员会消息称，截至阿斯塔纳时间12时整，全国已有3 687 608名选民领取了选票，占合法登记选民总数的30.65%。

中央选举委员会接下来将分别于阿斯塔纳时间 14:10, 16:10, 18:10, 19:00以及20:10时，播报实时选举动态信息。

根据新的改革，哈国议会选举将采用混合选举模式，即政党比例制与单一选区多数制相结合。

来自七个政党名单的总计 281 名候选人将争夺下议院的议员席位，此外还有来自单一选区的 435 名候选人，其中包括 359 名自荐候选人（无党派）。

国内外共设立10233个投票站，其中62个国家的77个投票站可供哈萨克斯坦海外公民使用。

超过 1200 万人有资格投票。

【编译：木合塔尔·木拉提】