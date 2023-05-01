2023年前5个月哈萨克斯坦与印尼之间的贸易额达1.724亿美元

哈通社/阿斯塔纳/7月26日--欧亚经济联盟成员国与印度尼西亚共和国之间的自由贸易协定谈判第二轮26日在莫斯科结束。

哈萨克斯坦贸易和一体化部及司法部代表作为欧亚经济联盟成员国谈判小组成员出席会议。

会议框架下，与会人员讨论了未来协议的条款，包括货物贸易、采取防护措施、货物放行规则、产业合作和知识产权等问题。

印度尼西亚驻哈萨克斯坦大使穆罕默德·法鲁尔·拉赫曼也参加了此次谈判。

第二轮谈判开始时，与会人员讨论了将哈萨克斯坦与印尼双边贸易额增至10亿美元问题，并确定了从印度尼西亚的角度来说重要的合作领域。

贸易部副部长詹妮尔·库舒阔娃表示，此次谈判本身就是企业寻求互惠互利合作机会和进入对方市场的良好信号。

2023年1-5月，哈萨克斯坦与印度尼西亚之间的贸易额为1.724亿美元，较去年同期（1.662 亿美元）增长 3.7%。

其中，哈萨克斯坦对印度尼西亚的出口下降48.2%，至7840万美元。 哈萨克斯坦从印度尼西亚的进口额增长6.3倍，达到9400万美元。

【编译：阿依波塔】