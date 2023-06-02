2023年5月哈萨克斯坦商业活动指数为50.6

哈通社/阿斯塔纳/6月2日 -- 据哈萨克斯坦央行消息，2023年5月，哈萨克斯坦商业活动指数为50.6。

央行货币和信贷业务政策司长鲁斯铁穆·沃拉兹阿林表示，对于所有行业而言，供应链的时间长度仍然是阻碍业务活动恢复的因素。

据他介绍，生产指数有所改善，指数值由4月份的49.4增加到50.2，进入正值区域。尽管略有下降至 51.1（4 月为 51.8），服务业的商业活动指数也处于正值区域。在建筑业和采矿业，商业活动指数分别略微下降至 49.6（4 月份为 49.9）和 49.5（4 月份为 49.8）。

沃拉兹阿林表示，库存量的减少影响了采矿业指标的动态。尽管新订单量有所增加，但由于建筑业交付时间延长和就业水平下降，该指标有所下降。

他同时还称，商业景气指数小幅上升，对当前和未来商业状况的评估也有所改善。 制造业和服务业指标上升，建筑业和采矿业下降。

央行称，当前和未来商业状况的平均评估的商业景气指数上升至 15.4（2023年4月为14.0），商业周期“时钟”指标保持在增长区域。

【编译：小穆】