2023年全球护照排名：哈萨克斯坦护照排在第53位

哈通社/阿斯塔纳/7月3日--据inbusiness.kz网站报道，全球199个国家或地区的护照影响力排名新鲜出炉。

报道称，哈萨克斯坦护照指数为91，排名53位。持有哈萨克斯坦普通护照的公民可以免签前往39个国家，另外52个国家提供落地签证，而前往其他107个国家的哈萨克斯坦公民需要办理签证手续。

报道指出，阿联酋护照在2023年全球排名第一，综合得分为110.50分。有125个国家对阿联酋公民实行免签证政策，另外55个国家可以提供落地签证，只有18个国家需要办理签证手续。

排名正中间的国家是东帝汶和巴林，它们的护照指数为101。

根据数据，在独联体国家中，哈萨克斯坦护照的影响力不如乌克兰、俄罗斯、摩尔多瓦和白俄罗斯的护照。与此同时，哈萨克斯坦的护照比亚美尼亚、阿塞拜疆、吉尔吉斯斯坦、乌兹别克斯坦、塔吉克斯坦和土库曼斯坦的护照更有“含金量”。

报道还提到，今年第一季度，有7700人移民到哈萨克斯坦，相比去年同期增加了87%。其中5500人选择居住在城市，增加了2.2倍；2200人选择前往农村地区，增加了33.3%。

与此同时，有2700人离开了哈萨克斯坦，比去年同期减少了49.6%。

【编译：阿遥】