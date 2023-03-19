议会选举2023：超过625万名选民完成投票

哈通社/阿斯塔纳/3月19日 – 哈萨克斯坦中央选举委员会发布消息称，截至阿斯塔纳时间3月19日16时整，全国已有51.98%的登记选民（6 254 837人）完成了2023年哈萨克斯坦马吉利斯（议会下院）和各级马斯利哈特（地方议会）议员选举投票。

截至16时哈萨克斯坦全国各地区的登记选票投票率数据为：

1. 阿拜州 – 55,23%

2. 阿克莫拉州 – 58,96%

3. 阿克托别州 – 56,32%

4. 阿拉木图州 – 59,45%

5. 阿特劳州 – 48,15%

6. 西哈州 – 58,61%

7. 江布尔州 – 64,78%

8. 杰特苏州 – 54,82%

9. 卡拉干达州 – 58,21%

10. 库斯塔奈州 – 64,81%

11. 克孜勒奥尔达州 – 64,95%

12. 曼格斯套州 – 53,84%

13. 巴甫洛达尔州 – 58,43%

14. 北哈州 – 63,66%

15. 突厥斯坦州 – 49,14%

16. 乌勒套州 – 58,26%

17. 东哈州 – 63,09%

18. 阿斯塔纳市 – 38,57%

19. 阿拉木图市 – 19,14%

20. 奇姆肯特市 – 42,31%

中央选举委员会接下来将分别于阿斯塔纳时间18:10, 19:10以及20:10时，播报实时选举动态信息。

为保障选举，此次哈萨克斯坦国内外共设立10233个投票站，其中62个国家的77个投票站可供哈萨克斯坦海外公民使用。

超过 1200 万人有资格投票。