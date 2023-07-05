2023年哈国通货膨胀率将下降至7.5%

哈通社/努尔苏丹/6月14日 – 哈萨克斯坦今年5月份的通货膨胀率为14%，2023年有望下降至7.5%~9.5%的区间。

哈萨克斯坦央行行长哈利姆詹·皮尔玛托夫14日表示，2022年5月份的统计显示，当月的年通货膨胀率目前为14%，较4月份13.2%的年通货膨胀率有所增长。

他同时指出，2022年4月份的月度通货膨胀率为2%，3月份为3.7%，而在5月份的月度通货膨胀率则下降到了1.4%。月度通胀放缓，一方面反映了在财政向好的背景下内需稳定，另一方面反映了通胀预期偏高

皮尔玛托夫表示，目前的通货膨胀率依然很高，并且超过了去年同期的数据和年平均值。预计到2022年年底年度通货膨胀率将保持在13~15%的区间当中。

央行行长认为，食品价格的大幅度上涨（19%）是推高通胀的重要推手。此外，外部通胀压力对非食品商品的价格也造成了影响，有偿服务价格也有上涨。

皮尔玛托夫表示，借助哈萨克斯坦推动的货币政策领域的一系列措施，以及随着外部通胀压力的逐步缓解，通货膨胀率有望在2023年下降到7.5~9.5%的区间。

行长表示，考虑到当前风险平衡，央行决定在今年6月6日将基准利率维持在14%。在没有新的冲击的情况下，维持目前的基准利率水平将有助于在中期内抑制价格增长。

【编译：木合塔尔·木拉提】