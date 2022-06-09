2023年QS世界大学排名：哈萨克斯坦16所高校入围

哈通社/努尔苏丹/6月9日 -- 全球高等教育研究机构QS Quacquarelli Symonds（QS）9日发布了最新世界大学排名。

据哈萨克斯坦教育和科学部新闻消息，哈萨克斯坦16所大学上榜2023年QS世界大学排名。

入围世界1400强的哈萨克斯坦高校排名如下：

1. 阿尔-法拉比哈萨克国立大学 – 第150位；

2. 谷米列夫欧亚国立大学 – 第227位；

3. 萨特巴耶夫哈萨克国立技术研究大学 – 第405位；

4. 阿吾艾佐夫南哈州国立大学 – 第443位；

5. 哈萨克国立农业大学 – 第481位；

6. 阿拜哈萨克国立师范大学 – 第511-520位；

7. 阿拉木图理工大学 – 第561-570位；

8. 卡拉干达国立技术大学 – 第651-700位；

9. 阿斯芬迪亚洛夫哈萨克国立医科大学 – 第651-700位；

10. 亚萨韦国际哈萨克-土耳其大学 – 第701-750位；

11. 布克托夫卡拉干达州立大学 – 第801-1000位；

12. 哈萨克斯坦-英国科技大学 – 第801-1000位；

13. KIMEP大学 – 第801-1000位；

14. 阿布莱汗哈萨克国际关系与外国语大学 – 第1001-1200位

15. 塞弗林哈萨克农业科技大学 – 第1201-1400位；

16. 托尔艾格洛夫巴甫洛达尔国家大学 – 第1201-1400位。

教科部称，哈萨克斯坦大学2014年开始参与QS世界大学排名。其中，阿尔-法拉比国立大学成为入围世界150强大学排名的首所哈萨克斯坦高校。与此同时，今年阿拉木图理工大学和亚萨韦国际哈萨克-土耳其大学首次入榜。

值得一提的是，2022年QS世界大学排名中共有14所哈萨克斯坦大学上榜，而2020年为10所高校入围。

据悉，QS世界大学排名，是历史第二悠久的全球大学排名，与《泰晤士高等教育世界大学排名》《USNews世界大学排名》《ARWU世界大学学术排名》同为目前国际上较具公信力和代表性的四大大学排名。在这其中，QS学科排名相对综合排名而言，对研究生阶段的申请更具参考价值。

QS世界大学综合排名运用6方面的具体指数衡量世界大学，这六个指数和他们所占的权重分别是：

学术领域的同行评价（Academic Peer Review），占40%；

全球雇主评价（Global Employer Review），占10%；

单位教职的论文引用数（Citations per faculty），占20%；

教师/学生比例（Faculty student ratio ），占20%；

国际学生比例（International Student Ratio），占5%；

国际教师比例（International Faculty Ratio），占5%。

【编译：小穆】