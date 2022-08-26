欧亚经济联盟制定2023年各成员国肉类进口配额

哈通社/努尔苏丹/8月26日 -- 据农业网消息，欧亚经济委员会理事会已制定2023年部分肉类和乳清进口至欧亚经济联盟（EAEU）各成员国的配额。

牛肉的配额为：亚美尼亚1.13万吨，哈萨克斯坦2.1万吨，吉尔吉斯斯坦5000吨，俄罗斯57万吨。

猪肉进口配额分配如下：亚美尼亚7500吨，白俄罗斯2万吨，吉尔吉斯斯坦3000吨。

肉禽副产品配额为：亚美尼亚3.91万吨，白俄罗斯1.09万吨，哈萨克斯坦14万吨，吉尔吉斯斯坦5.8万吨，俄罗斯36.4万吨。

乳清进口配额为亚美尼亚1200吨，俄罗斯15000吨。

欧亚经济委员会考虑到成员国的消费和生产平衡，以及各国对世界贸易组织履行的义务，为进口到欧亚经济联盟关税区的某些类型的农产品制定配额。

根据预测，今年产品的生产量和消费量将出现负差：牛肉为17.73万吨，猪肉为6.23万吨，禽肉为24.22万吨，乳清为14.6千吨。

欧亚经济委员会指出，对于哈萨克斯坦和俄罗斯，2023年的配额是按照两国加入WTO议定书中规定的数量确定的。对于亚美尼亚、白俄罗斯和吉尔吉斯斯坦，配额是考虑了各国要求的数量，并在生产和消费之间的差异范围内确定的。

【编译：木合塔尔·木拉提】