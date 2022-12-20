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    14:42, 20 12月 2022 | GMT +6

    2023年将上调多子女母亲可领取的补助金

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    哈通社/阿斯塔纳/12月20日 – 从2023年1月1日开始，哈萨克斯坦按月计算指数将被上调为3450坚戈。

    按照哈萨克斯坦共和国相关法律法规规定，为计算养老金、福利金和其他社会支付，以及作为各类罚金、税款和其他支付的参考标准，而由政府每年确定的计算指数，被称之为«按月计算指数（АЕК：айлық есептік көрсеткіш）»。

    由此，多子女母亲可领取的补助金也将得到相应的增长。

    养育4个子女的母亲每月可领取的补助金将为16.03倍按月计算指数（55 304坚戈），5个子女的为20.04倍按月计算指数（69 138坚戈）。

    养育有8个孩子的家庭每月可领取110 400坚戈补助。

    而养育有8个以上子女的家庭，从第8个孩子之后的每一名孩子均可根据人数每人额外领域4倍按月计算指数（13 800）坚戈的补助金。

    从2023年开始，拥有《金色胸章》《银色胸章》（授予养育有7个以上子女的母亲）的家庭，每月将获得6.4倍按月计算指数（22 080坚戈）的国家补贴。同时，养育残疾儿童的父母或监护人，每月可获得56 794坚戈的补贴。

    【编译：木合塔尔·木拉提】


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