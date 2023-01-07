2023年哈萨克斯坦将继续增加国际航班数量

哈通社/阿斯塔纳/1月7日--直属哈萨克斯坦工业和基础设施发展部的民航委员会正在持续开展扩大航行区域范围工作。

据悉，目前为止，哈萨克斯坦已完全恢复疫情前的国内航班数量，并且增加了必要国内航班。目前，每周有687班航班通过57条国内航线执飞。

同时，当前每周有477班国际航班通过108个国际航线飞往世界30个国家。

自哈萨克斯坦起飞的国际航班分别飞往：土耳其、阿联酋、乌兹别克斯坦、格鲁吉亚、塔吉克斯坦、土库曼斯坦、俄罗斯、吉尔吉斯斯坦、白俄罗斯、德国、埃及、韩国、荷兰、波兰、亚美尼亚、英国、马尔代夫、泰国、阿塞拜疆、卡塔尔、科威特、沙特阿拉伯、蒙古、印度、伊朗、黑山、意大利、中国、越南和塞舌尔。

2020年，哈萨克斯坦与土库曼斯坦、埃及、英国、蒙古、伊朗和中国共6个国家之间的国际航班恢复运行，并且开通了与7个国家之间的新航班。

根据早前报道，工业和基础设施发展部民航委员会决定将开放天空模式延长5年，至2027年底。

2023年春夏季，计划开通阿斯塔纳-多哈、阿克套-奇姆肯特至安卡拉、阿拉木图-阿克套至麦地那、阿斯塔纳至巴库、奇姆肯特至杜尚别等航班。

委员会计划增加自阿斯塔纳、阿拉木图、阿克套、突厥斯坦和阿特劳飞往伊斯坦布尔，从阿斯塔纳和阿拉木图飞往安塔利亚，从阿拉木图飞往巴库、第比利斯、普吉和马累的航班数量。此外，还计划增加飞往巴基斯坦、中国、英国、土耳其等国家的航班。

马来西亚廉价航空«Air Asia X»计划从2023年春夏季开始开通吉隆坡至阿拉木图的航班，泰国亚洲航空计划开通曼谷至阿拉木图航班。格什姆島航空计划开通阿拉木图和东京之间的航班，阿斯塔纳航空正在考虑开通阿斯塔纳-特拉维夫之间的航班问题。

【编译：阿依波塔】