2023澳网公开赛：热巴金娜无缘冠军

哈通社/阿斯塔纳/1月28日--2023年澳网公开赛结束女单决赛争夺。哈萨克斯坦头号种子、世界排名第25位的叶列娜·热巴金娜不敌世界5号种子、白俄罗斯选手阿里娜·萨巴莲卡，无缘冠军。

第一盘，热巴金娜凭借多破发一局的优势以6-4拿下首盘，也终结了萨巴莲卡开年连赢20盘的势头。首盘比赛，萨巴莲卡的发球状态不稳，尤其是二发，得分率只有33%，有些惨不忍睹。

第二盘，双方继续陷入缠斗，萨巴莲卡凭借第四局的关键破发以6-3扳回一城。

第三盘决胜盘，双方依然互不相让，萨巴莲卡在第七局完成破发掌握主动权，并在最后一番胶着过后以6-4再赢一盘，完成逆转。

在历时2小时29分的激烈角逐中，热巴金娜9次破发，拿下6个破发点中的2个。而她的对手萨巴莲卡发出了17记ACE球、实现3次破发，脱颖而出。

萨巴莲卡从而夺得个人职业生涯首个澳网女单冠军，也是她的首个大满贯女单冠军。

2021年，热巴金娜在法网上打进职业生涯首个大满贯女单八强。2022年，热巴金娜在温网决赛上击败翁斯·贾贝乌尔，夺得职业生涯首个大满贯女单冠军。热巴金娜成为历史上首位夺得大满贯女单冠军的哈萨克斯坦球员，同时也成为首位夺得温网单打冠军的亚洲球员。

【编译：阿遥】