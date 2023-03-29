博鳌亚洲论坛2023年年会开幕

哈通社/阿斯塔纳/3月29日--据中新社报道，以“不确定的世界：团结合作迎挑战，开放包容促发展”为主题的博鳌亚洲论坛2023年年会28日在海南博鳌拉开序幕。

博鳌亚洲论坛秘书长李保东在当日举行的年会新闻发布会上说，据初步统计，共有来自50多个国家和地区的约两千名代表参加本次年会。

-不确定性突出，是当今世界的显著特点。这种不确定性来源于动荡与变革两种趋势交织演进。这种不确定性突出表现为一系列重大的挑战，无论是新冠疫情、地缘政治冲突，还是世界经济下行、全球气候变暖，都不仅关乎当下，也关乎未来。-李保东说。

报道称，中国国务院总理李强将于3月30日应邀出席在海南举行的博鳌亚洲论坛2023年年会开幕式并发表主旨演讲。新加坡总理李显龙、马来西亚总理安瓦尔、西班牙首相桑切斯、科特迪瓦总理阿希以及国际货币基金组织总裁格奥尔基耶娃将应邀出席年会。

另据越南之声广播电台报道，博鳌论坛2023年年会设置“发展与普惠”、“治理与安全”、“区域与全球”、“当下与未来”4个板块议题，旨在更好推动各方理性探讨自身利益和共同利益、短期利益和长远利益的关系，从而促进国际合作，凝聚发展共识。