联合国最新预测：到2023年年中，印度人口将超中国

哈通社/阿斯塔纳/4月19日--联合国19日预估，到2023年年中，印度将超过中国，成为世界上人口最多的国家。

据中新网报道，联合国此前曾发布预测报告称，2023年印度的人口数量将超过中国，成为全球人口最多的国家。美媒此前援引人口学家还预测称，印度人口数量超过中国的具体时间，大概在4月中旬左右。

联合国人口基金会最新世界人口状况报告预估，印度人口将在2023年年中超过中国，达到14.286亿。

联合国人口官员表示，由于印度的数据存在«不确定性»，无法确定具体日期。印度上一次人口普查还是在2011年进行。该国十年一次的人口普查原定于2021年举行，但由于新冠疫情而被推迟。

路透社援引印度政府数据显示，自2011年以来，印度人口年平均增长率为1.2%，而此前10年的增长率为1.7%。

法新社则称，根据皮尤研究中心的数据，自1950年联合国开始收集人口数据以来，印度人口增长了10多亿。

纽约时报》分析称，印度人的寿命不断延长，每年出生的婴儿数量几乎没有变化。超过三分之二的印度人年龄在15岁到59岁之间。