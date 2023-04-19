中文
趋势:
哈萨克斯坦共和国总统的电视和广播综合体
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • 国际
    事件
    哈萨克斯坦
    政治
    分析
    经济
    关于我们
    哈通社简介 联系方式 广告 合作伙伴 图片网站 网站导航 标签
    16:54, 19 四月 2023 | GMT +6

    联合国最新预测：到2023年年中，印度人口将超中国

    None
    哈通社/阿斯塔纳/4月19日--联合国19日预估，到2023年年中，印度将超过中国，成为世界上人口最多的国家。
    据中新网报道，联合国此前曾发布预测报告称，2023年印度的人口数量将超过中国，成为全球人口最多的国家。美媒此前援引人口学家还预测称，印度人口数量超过中国的具体时间，大概在4月中旬左右。

    联合国人口基金会最新世界人口状况报告预估，印度人口将在2023年年中超过中国，达到14.286亿。

    联合国人口官员表示，由于印度的数据存在«不确定性»，无法确定具体日期。印度上一次人口普查还是在2011年进行。该国十年一次的人口普查原定于2021年举行，但由于新冠疫情而被推迟。

    路透社援引印度政府数据显示，自2011年以来，印度人口年平均增长率为1.2%，而此前10年的增长率为1.7%。

    法新社则称，根据皮尤研究中心的数据，自1950年联合国开始收集人口数据以来，印度人口增长了10多亿。

    纽约时报》分析称，印度人的寿命不断延长，每年出生的婴儿数量几乎没有变化。超过三分之二的印度人年龄在15岁到59岁之间。

    标签:
    中国 国际 人口 印度 黄金储备
    正在阅读
    更多新闻请访问我们的 Telegram 频道!