国家元首现场观摩《英勇抵抗-2023》战略-参谋部军事演习

哈通社/阿斯塔纳/9月5日 – 哈萨克斯坦总统兼武装力量统帅哈斯穆卓玛尔特·托卡耶夫5日在位于阿拉木图州的扎哈拉乌训练场主持了《英勇抵抗-2023》大型战略-参谋部军事演习的启动。

哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫在观察台上观摩了演习的过程。





在演习正式启动之前，波拉特·卓拉巴耶夫少将和阿勒马兹·朱马科夫少将分别就特种作战部队和空降突击部队在防御行动中的行动向总统进行了介绍。

空降突击部队的旅战术群在航空兵的支援下，与地面部队和特种作战部队协同合作，发动了旨在突破和占领敌军阵地为目的的渡河作战演练。

而特种作战部队与国民警卫队组成了协同作战分队，则顺利的完成了将卡普恰盖水电站从假想敌手中夺回的任务。

随后，由紧急情况部下属人员组成的应急团队迅速进驻水电站，确保设施运转，防止发生危害到人民财产安全的重大事故。

根据武装部队总参谋部制定的统一部署方案，部队在训练场地进行战略集结。

与此同时，作为此次联合军演的一部分，在里海海域，哈萨克斯坦海军在航空兵和特种作战部队的支援下，开展了旨在确保里海经济设施安全的演习。

除阿拉木图州以外，在卡拉干达、北哈州和阿拜州的特定演习场地也同时举办了相应的演习。

演习结束后，哈萨克斯坦总统兼武装力量统帅哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫向参与演习的各部队亲自授予了军旗。

【编译：木合塔尔·木拉提】