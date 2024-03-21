世界气象组织：2023年气候变化指标达“爆表”水平

古特雷斯在视频讲话中表示，最新的《全球气候状况》报告展现出一个处在崩溃边缘的地球，化石燃料的污染让气候混乱达到了“爆表”的水平。

有记录以来最暖的一年

报告确认，2023年是有记录以来最暖的一年，全球近地表平均温度比工业化前（1850-1900年）基线高出了1.45°C（不确定度为± 0.12°C）；当年6月到12月，每个月的温度都创下了该月的最高纪录。同时，2014-2023年也成为有记录以来最暖的十年。

气象组织秘书长绍罗（Celeste Saulo）说：“尽管目前只是暂时的，但我们从未如此接近《巴黎协定》设定的1.5°C下限。气象组织全系统正在向全世界发出红色警报。”

温室气体浓度增加

报告指出，全球温度的长期上升是由于大气中温室气体浓度的增加。根据观测，二氧化碳、甲烷和一氧化二氮这三种主要温室气体的浓度在2022年达到了创纪录的水平；来自特定地点的实时数据还显示，2023年的浓度在继续上升。

其中，二氧化碳的浓度水平比前工业化时代高出了50%，将热量积聚在了大气中。由于二氧化碳在大气中的寿命很长，这意味着在未来许多年里，温度将继续上升。

海洋变暖与冰川消融

绍罗提醒，气候变化远远不止体现在温度上，2023年还出现了前所未有的海洋变暖、冰川退缩和南极海冰损失，尤其令人担忧。

平均到每天而言，全球近三分之一的海洋受到热浪的侵袭，重要的生态系统和粮食系统遭受损害。到2023年年底，超过90%的海洋在这一年的某个时间经历过热浪条件。

还有初步数据显示，在北美西部和欧洲极度负质量平衡的推动下，全球基准冰川遭受了有记录以来（1950-2023年）最大的冰量损失。

与此同时，南极海冰范围达到有记录以来的最小值，冬季结束时的最大范围比此前的最低纪录还要少100万平方公里，相当于法国和德国面积的总和。

受到海洋持续变暖（热膨胀）以及冰川和冰盖融化的影响，全球平均海平面在2023年也达到卫星记录（1993年以来）的最高值；在过去十年当中，全球平均海平面的上升速度是卫星记录第一个十年（1993-2002年）的两倍多。

多重危机交织

绍罗强调，“气候危机无疑是人类面临的决定性挑战”：日益严重的粮食不安全、人口流离失所和生物多样性丧失表明，气候危机与不平等危机密切交织。

数据表明，全球遭受严重粮食不安全的人数翻了一番以上，从新冠疫情前的1.49亿人增加到了2023年的3.33亿人（在世界粮食计划署监测的78个国家内）。报告称，天气和气候极端事件也许不是根本原因，但却是加剧因素。

呼吁加大气候行动

古特雷斯认为，全球气温每上升一个刻度都会影响到地球上所有生命的未来。但他说：“好消息是，我们仍然可以将地球的长期气温升幅控制在1.5°C以内，并避免最糟糕的气候混乱。而且我们知道该怎么做。”

他重申，必须按照可持续发展的要求，用强有力的气候行动来应对气候变化的速度；必须加速化石燃料时代不可避免的终结，同时由二十国集团成员引领一场公正的全球能源转型；各国必须在2025年之前制定新的国家气候计划，以覆盖整个经济领域，并与1.5°C的温控目标相一致；必须为发展中国家的气候行动提供资金，包括适应极端天气的资金；必须在2027年之前用早期预警系统保护地球上的每一个人；必须将有意义的资源投入到新的损失和损害基金当中。

一线希望

气象组织同样表示，可再生能源转型可以给应对气候变化带来一线希望。数据显示，2023年，可再生能源的新增容量比2022年增加了近50%，总发电能力达到510千兆瓦（GW），这是过去二十年中观测到的最高速度。

在即将于3月21-22日举行的哥本哈根气候部长级会议上，来自世界各地的气候领导人和部长们将自迪拜气候变化大会以来首次齐聚一堂，推动加快气候行动。

此次会议的重要议题包括在2025年2月的最后期限到来之前，加强各国的国家自主贡献（NDC）；以及在今年的第29届联合国气候变化大会上达成一项雄心勃勃的融资协议，将国家计划转化为行动。