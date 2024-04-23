哈萨克斯坦2023年出生率下降至19.52‰

数据显示，2023年全年共有38.84万新生儿诞生。其中，男婴占总出生人口的51.6%，而女婴占总出生人口的48.4%。

数据显示，城镇地区的出生人口达23.03万，占总出生人口59%，而农村地区则为15.8万，占总出生人口41%。

另外，报告还显示，2023年哈萨克斯坦的出生率为19.52‰，相比上一年的20.57‰略有下降。

数据还显示，25-29岁的女性是主要的生育群体，占总数的29%；30-34岁的女性占26%；而20岁以下的女性生育率有所下降，2023年仅有12.6万名儿童出生；50岁以上的女性则生下96名婴儿。总体而言，2023年哈萨克斯坦女性的平均初育年龄为29.7岁。

根据地区划分，突厥斯坦州（4.39）和曼格斯套州（3.99）的出生率最高，而北哈州（1.82）则为出生率最低的地区。

报告还披露，2023年共有90.7万新生儿为二孩，占总出生人口的23%；而八孩及以上家庭则诞下了1000余名婴儿。

此外，报告还详细记录了2023年的多胞胎出生情况，其中双胞胎为4075对，三胞胎为48对，四胞胎为1对。

【编译：阿遥】