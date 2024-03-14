2023年哈国国际汇款总额达1.33万亿坚戈

据了解，国际汇款系统用于在不开设银行账户的情况下进行转账，基本上属于个人之间的无偿转账。

据统计，95%的业务很大一部分属于哈萨克斯坦与其他国家之间的跨境汇款。

报告期内，向国外汇款MTS总额的 72%，金额达到9614亿坚戈。 其中，约 80% 的转账是通过“金冠”系统进行的。 从哈萨克斯坦向国外汇款的平均金额为37.22万坚戈。 通过MTS汇款的主要接收国是：乌兹别克斯坦（27.5%）、俄罗斯（25.1%）、土耳其（23.1%）、格鲁吉亚（9.6%）和吉尔吉斯斯坦（3.4%）。

此外，国际汇款总金额的23%是来自国外的汇款，主要通过“金冠”和“西联”支付系统，总额达3058亿坚戈。从国外向哈萨克斯坦汇款的平均金额为28.23万坚戈。 主要汇款国家是：俄罗斯（35.3%）、美国（11.0%）、乌兹别克斯坦（11.0%）、韩国（10.7%）和土耳其（6.4%）。

【编译：小穆】