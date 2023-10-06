气象组织：2023年或将成为有记录以来最热的一年

数据显示，今年9月，地球平均地表温度达到了16.38℃，比上一个最热的9月（2020年）的温度高出0.5℃，与工业化前的1850-1900年参考时期相比，上个月的气温约高出了1.75℃。

气象组织表示，这延续了陆地和海洋表面温度持续异常的趋势，是一个不祥的信号，表明温室气体正在迅速改变我们的气候。

热度不减

世界气象组织秘书长塔拉斯（Petteri Taalas）指出，自今年6月以来，全球陆地和海洋都经历了前所未有的高温。气温异常现象非常严重，远远超过了我们过去所经历的任何情况。

他说：“尤其令人担忧的是，厄尔尼诺暖化现象仍在发展，可以预计，破纪录的气温将持续数月，对我们的环境和社会产生一系列影响。”

近几个月来，地球已经打破了许多高温记录。塔拉斯表示，今年9月的极端气温或将使2023年成为有记录以来最热的一年，比工业化前的平均气温高出约1.4℃。

距离第28届联合国气候变化大会还有两个月，采取雄心勃勃的气候行动从未像现在这样紧迫。

海冰面积创新低

塔拉斯表示，南极今冬海冰范围创下了有记录以来的最低水平。在每日和每月的海冰范围最大值中，今年9月份都达到了有卫星记录以来的年度最低值，整个月的海冰范围比平均值低9%。

北极海冰范围同样创下了低水平记录，今年是北极每日海冰范围第六位低的年份，也是每月海冰范围第五位低的年份，比平均值低18%。

迎接气候大会

9月份的月度气温数据公布时，《联合国气候变化公约》秘书处发布了一份新的综合报告，擘划了各缔约方将在第28届联合国气候变化大会上就全球盘点做出决定的蓝图。

世界气象组织在其《全球气候状况》监测报告中使用了哥白尼气候变化服务中心的数据，它将在第28届联合国气候变化大会开始之际发布《2023年全球气候临时状况》。

《巴黎协定》设定了长期目标，指导所有国家大幅减少全球温室气体排放，将本世纪全球气温升幅限制在2℃，同时努力将上升幅度进一步限制在1.5℃，以避免或减少不利影响及相关的损失和损害。

个别月份的气温升幅超过1.5℃的限制，并不是说我们将永久超过《巴黎协定》中规定的1.5℃水平，因为该协定提到的是多年的长期变暖。