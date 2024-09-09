世卫组织最新统计：2023年全球超4000人死于霍乱

病例数与死亡数均增加

儿童病例占比较高

数据显示，与2022年相比，2023年全球报告的霍乱病例数增加了13%，死亡人数增加了71%。

共有45个国家报告了霍乱病例，比2022年的44个和2021年的35个有所增加。报告的病例中，有38%是5岁以下儿童。

据介绍，霍乱是一种急性肠道感染，通过受污染的食物和水传播，对一些卫生设施有限的社区的影响最大。

此外，冲突、气候变化、安全饮用水和卫生设施不足、贫困以及自然灾害造成的人口流离失所，都是2023年霍乱疫情上升的原因。

中东亚洲病例减少

非洲疫情持续恶化

数据显示，从2022年到2023年，霍乱的地理分布发生了重大变化，中东和亚洲报告的病例减少了32%，非洲增加了125%。

其中，阿富汗、刚果民主共和国、马拉维和索马里继续报告了1万多例疑似或确诊病例的大规模疫情，埃塞俄比亚、莫桑比克和津巴布韦等国的病例数也有所增加。

值得关注的是，2023年，多国首次报告发生在卫生设施之外的霍乱死亡病例，即所谓的“社区死亡”。

非洲许多国家报告社区死亡比例很高，在13个报告的国家中，有5个国家三分之一以上的霍乱死亡发生在社区，这表明非洲在获得治疗方面，与其他地区存在差距。

世卫：霍乱风险很高

疫苗是重要防疫工具

初步数据显示，全球霍乱危机将持续到2024年，目前有22个国家的疫情处于活跃状态。尽管2024年迄今报告的病例数低于2023年同期，但截至2024年8月22日，各大洲已向世卫组织报告了约34.2万例确诊病例和2400例死亡病例。

目前，全球对口服霍乱疫苗、诊断测试试剂和口服补液盐等应对霍乱疫情的基本药物需求持续增加。

尽管口服霍乱疫苗的库存很低，但2023年还是运送了创纪录的3500万剂。

世卫组织同时指出，虽然疫苗是一项重要工具，但安全饮用水、环境卫生和个人卫生仍然是结束霍乱疫情和预防未来疫情的可持续解决办法。

世卫组织认为，目前全球霍乱风险非常高，该组织将继续通过加强公共卫生监测、病例管理和预防措施向各国提供支持。