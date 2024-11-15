2023年全球麻疹病感染人数达1030万

世卫组织表示，麻疹可以通过接种两剂麻疹疫苗进行预防，但2023年有超过2200万儿童错过接种第一剂麻疹疫苗。在全球范围内，估计有83%的儿童去年接种了第一剂麻疹疫苗，而只有74%的儿童接种了推荐的第二剂疫苗。

接种率需达到95%以上

世卫组织表示，为了预防麻疹疫情暴发并保护人群免受这一全球最具传染性的病毒之一的威胁，各国和社区的麻疹疫苗接种率需要达到95%或更高。

世卫组织总干事谭德塞表示：“在过去50年中，与其他疫苗相比，麻疹疫苗挽救了更多的生命。我们必须投资于为每个人接种疫苗，无论他们身处何地。”

由于全球疫苗接种覆盖率存在差距，2023年共有57个国家暴发了大规模或产生严重影响的麻疹疫情，波及除美洲以外的所有地区，与去年36个国家相比增加了近60%。

世卫组织非洲、东地中海、欧洲、东南亚和西太平洋地区病例大幅增加。近一半的大规模破坏性疫情发生在非洲地区。

全球消除麻疹的努力受阻

新数据显示，2023年约有10万多人死于麻疹，其中大多数为五岁以下的儿童。尽管与去年相比减少了8%，但仍有太多儿童死于这一可预防的疾病。

死亡人数略有下降主要是因为病例激增发生在那些麻疹患儿死亡率较低的国家和地区，这些地方的儿童通常营养状况较好，并且能够获得更好的医疗服务。

截至2023年底，全球已有82个国家实现了消除麻疹或维持无麻疹病例的状态。但随着麻疹病例的激增和疫情蔓延，《2030年免疫议程》所确立的全球消除麻疹的目标正受到威胁。本周，巴西再次被确认为已消除麻疹，使得世卫组织美洲区域再次成为消除麻疹流行的区域。除了非洲地区外，所有世卫组织区域至少有一个国家实现了消除麻疹疫情。

世卫组织强调，各国及其合作伙伴，特别是非洲和东地中海地区，以及那些脆弱、受冲突影响或处于易受威胁环境中的国家，必须采取紧急且有针对性的措施，确保所有儿童都能完成两剂麻疹疫苗的接种。

【编译：木合塔尔·木拉提】