世界气象组织：2023年为有记录以来最热年份

世界气象组织用于监测全球气温的6个主要国际数据集显示，2023年全球平均气温比工业化前(1850-1900年)水平高1.45摄氏度，上下浮动约0.12摄氏度；2023年6月至12月，全球气温每月都创下新纪录，且7月和8月是有记录以来最热的两个月。

“气候变化是人类面临的最大挑战。它影响着我们所有人，尤其是最脆弱的群体。”世界气象组织秘书长塞莱丝特·绍洛说，人类不能再等待了，必须加快行动大幅减少温室气体排放，并加快向可再生能源过渡。

绍洛说，2023年的厄尔尼诺现象助推全球气温升高。由于厄尔尼诺现象通常在高峰过后才对全球气温产生最大影响，因此2024年可能比2023年更热。长期来看，气候变化正在加速演进，而这无疑是人类活动造成的。

“气候危机正在加剧不平等危机。它影响到可持续发展的方方面面，削弱了旨在解决贫困、饥饿、健康问题、人们流离失所和环境退化等问题的努力。”绍洛说。

世界气象组织表示，自20世纪80年代以来，每个十年的气温都高于前一个十年。2023年，全球范围内记录了极端高温、强降水、洪水和迅速增强的热带气旋等大量极端气候事件。

联合国秘书长古特雷斯曾在一份声明中说：“人类的行为正在灼烧地球。如果我们现在不采取行动，等待我们的将是灾难性的未来。我们必须以开创性的行动应对破纪录的气温增幅。”