阿拉木图市游客接待量或将在2024年恢复至2019年水平

哈通社/阿拉木图/1月14日 – 阿拉木图市旅游管理局就城市旅游业发展情况进行了介绍。

根据哈萨克斯坦2019~2025年旅游业发展战略，发展山地旅游项目是阿拉木图市旅游行业发展的主要目标方向之一。

在新冠全球大流行爆发之前，阿拉木图市的旅游业发展一直呈现出逐年递增的趋势。

按照阿拉木图市旅游管理局的统计，入境哈国旅客的半数以阿拉木图市为旅游目的地。在最近的5年间，外国旅客的数量增加了1.4倍，从30.1万增长至43.56万人。而国内游客的数量增长了2.1倍，从42万增加至89.8万。

报告期内，游客总量增长了85%。平均年增长量达到了10~12%。

但是，2020年，旅游行业成为了受新冠大流行不利因素冲击最大的行业。

统计显示，2020年1~11月，阿拉木图市累计接待外国游客15.27万人，同比减少72.5%。国内游客数量为42.2万人。

行业专家分析认为，若新冠疫情形势能够得到改善，2021年阿拉木图市接待的国内外游客数量有望增长25%。总游客人数逾期将达到100万人次，预计至2024年可恢复至2019年的规模（130万人次）。

【编译：木合塔尔·木拉提】