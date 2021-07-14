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    07:53, 14 七月份 2021 | GMT +6

    至2024年哈国将建成24个批发配送中心

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    哈通社/努尔苏丹/7月14日 --据贸易和一体化部长消息，按照进度安排，预计到2024年底，哈全国将有24个批发配送中心建成投运。

    消息称，批发配送中心将按照公私合营模式（PPP），分三个阶段建设：第一阶段建设7个批发配送中心（4个仓储中心、3个配送中心）；第二阶段建设7个批发配送中心（4个仓储中心、1个配送中心、2个商贸中心）；第三阶段建设10个批发配送中心（7个仓储中心、1个配送中心、2个商贸中心）。

    上述批发配送中心将于2024年底前全面建成。

    目前，哈贸易部已与投资方签订第一阶段7个批发配送中心的PPP协议，并启动相关筹建工作。

    据此前报道，为减少食品供应链损耗、稳定市场价格、发展贸易基础设施、畅通出口渠道，哈计划于2021年在努尔苏丹市、阿拉木图市、奇姆肯特市和阿拉木图州、江布尔州和巴甫洛达尔州等地启动建设7个批发配送中心。

    批发配送系统全部建成后，将创造5000个就业岗位，可配送2万种商品，并与俄罗斯、乌兹别克斯坦和吉尔吉斯斯坦等周边国家的商贸配送系统相连接。

    【编译：木合塔尔·木拉提】

    标签:
    物流 社会 经济 基础设施建设 黄金储备
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