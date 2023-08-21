财政部：2024年最低工资标准为7万坚戈

哈通社/阿斯塔纳/8月21日 – 哈萨克斯坦财政部拟定了《2024~2026财年共和国预算》法案草案。

根据该草案，从2024年1月1日起：

·全国最低工资标准为 – 70 000坚戈；

·按月计算指数标准为 – 3692坚戈（按照哈萨克斯坦共和国相关法律法规规定，为计算养老金、福利金和其他社会支付，以及作为各类罚金、税款和其他支付的参考标准，而由政府每年确定的计算指数，被称之为«按月计算指数（АЕК）»）。；

·国家基本养老金最低标准为 - 28 215坚戈；

·养老金最低标准为 - 57 853坚戈；

·最低生活保障标准为 - 43 407坚戈。

此外，草案还计划将根据年龄和工龄计算的养老金支付标准上调9.0%。

对属于强制性社会医疗保险支付范围的强制性医疗保险国家缴费数额为国家缴费计算对象的1.9%。

军人（义务兵除外）以及国家特殊机构和执法机构、国家外勤服务人员的住房维护和公共服务费用货币补偿金额不变，为3 739坚戈。

法案草案将在规范性法案公开讨论门户网站（Ашық НҚА）公示至9月4日，接受公众建议。

【编译：木合塔尔·木拉提】