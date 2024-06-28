《2024 年世界毒品报告》：全球吸毒人数2022年增至2.92亿，10年间增长20%。
（哈萨克国际通讯社讯）联合国毒品和犯罪问题办公室星期三发布的《2024年世界毒品报告》估计，到2022年，吸毒人数将增至2.92亿，意味着10年间增长20%。报告强调，新型合成阿片类药物的出现和其他毒品创纪录的供给与需求加剧了世界毒品问题造成的影响，导致吸毒病症和环境危害上升。
统计显示，大麻仍然是全球使用最广泛的毒品（2.28亿使用者），其次是类阿片（6000万使用者）、苯丙胺（3000万使用者）、可卡因（2300万使用者）和摇头丸（2000万使用者）。
此外，尼他嗪类--一类比芬太尼药效更强的合成类阿片--最近在一些高收入国家出现，导致用药过量死亡人数增加。
据估计，全球有 6400 万人患有药物使用障碍，但每 11 人中只有 1 人接受治疗。与男性相比，女性接受治疗的机会更少，每 18 名女性吸毒病症患者中只有一人接受治疗，而每 7 名男性吸毒病症患者中就有一人接受治疗。
报告指出，2022 年，球有 270 万人因毒品犯罪被起诉，160 多万人被定罪，但各地区针对毒品犯罪的刑事司法对策存在显著差异。
报告指出，金三角地区的贩毒分子正在向其他非法经济领域发展，特别是野生动物贩运、金融欺诈和非法资源开采。流离失所者、贫困人口和移民社区正在承受着这种不稳定带来的后果，他们有时为了生存不得不转而从事鸦片种植或非法资源开采，陷入犯罪集团的债务陷阱，或自己吸食毒品。
报告指出，随着 2023 年阿富汗鸦片产量的大幅减少（比 2022 年减少 95%）和缅甸鸦片产量的增加（增加 36%），2023 年全球鸦片产量下降了 74%。阿富汗鸦片市场的急剧萎缩使阿富汗农民更加贫穷，少数贩毒者更加富有。阿富汗阿片剂的过境国和目的地国可能很快就会感受到长期影响，包括对海洛因纯度的影响、海洛因使用者转而使用其他类阿片或对阿片剂治疗服务需求的增加。