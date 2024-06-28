《2024 年世界毒品报告》：全球吸毒人数2022年增至2.92亿，10年间增长20%。

统计显示，大麻仍然是全球使用最广泛的毒品（2.28亿使用者），其次是类阿片（6000万使用者）、苯丙胺（3000万使用者）、可卡因（2300万使用者）和摇头丸（2000万使用者）。

此外，尼他嗪类--一类比芬太尼药效更强的合成类阿片--最近在一些高收入国家出现，导致用药过量死亡人数增加。

据估计，全球有 6400 万人患有药物使用障碍，但每 11 人中只有 1 人接受治疗。与男性相比，女性接受治疗的机会更少，每 18 名女性吸毒病症患者中只有一人接受治疗，而每 7 名男性吸毒病症患者中就有一人接受治疗。

报告指出，2022 年，球有 270 万人因毒品犯罪被起诉，160 多万人被定罪，但各地区针对毒品犯罪的刑事司法对策存在显著差异。

报告指出，金三角地区的贩毒分子正在向其他非法经济领域发展，特别是野生动物贩运、金融欺诈和非法资源开采。流离失所者、贫困人口和移民社区正在承受着这种不稳定带来的后果，他们有时为了生存不得不转而从事鸦片种植或非法资源开采，陷入犯罪集团的债务陷阱，或自己吸食毒品。

报告指出，随着 2023 年阿富汗鸦片产量的大幅减少（比 2022 年减少 95%）和缅甸鸦片产量的增加（增加 36%），2023 年全球鸦片产量下降了 74%。阿富汗鸦片市场的急剧萎缩使阿富汗农民更加贫穷，少数贩毒者更加富有。阿富汗阿片剂的过境国和目的地国可能很快就会感受到长期影响，包括对海洛因纯度的影响、海洛因使用者转而使用其他类阿片或对阿片剂治疗服务需求的增加。