2024 年中亚和里海能源周将在阿斯塔纳举行

（哈萨克国际通讯社讯）2024 年中亚和里海能源周（原名为中亚和蒙古能源周）活动将于 9 月 5 日至 6 日在哈萨克斯坦首都阿斯塔纳举行。

活动官网信息显示，此次能源周将汇集来自哈萨克斯坦、 乌兹别克斯坦、 吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦、土库曼斯坦、阿塞拜疆以及其他邻近国家能源领域的利益相关者，共同就推动中亚向绿色能源的转型问题进行讨论。

中亚地区拥有巨大的未开发可再生能源潜力和有利条件。

此次能源周框架下，与会各方将讨论政策和监管框架、可再生能源融资，并深入研究包括太阳能光伏、储能、风能、绿色氢能和水电在内的技术专项项目。与会人士之间还将开展B2B形式的商务会议。

同时，作为第五届能源周活动的一部分，主办方在活动期间将推出由独立评审团评选的哈萨克斯坦太阳能奖，旨在表彰里程碑项目、先锋个人和创新组织。

值得一提的是，哈萨克斯坦能源部此前公布了总额为 17 万亿坚戈（381 亿美元）的60 个投资项目组合。该部新闻处强调，这些举措旨在促进经济增长、加强能源安全、创造就业机会、减少环境影响以及将先进技术融入能源基础设施。

投资项目主要集中在投产新能源产能、建设天然气处理设施、扩建国内炼油厂、开发可再生能源项目和推进石化生产等。

【编译：木合塔尔·木拉提】