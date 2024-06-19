欧洲杯2024：葡萄牙逆转胜捷克 土耳其小将创新纪录

由C罗领衔、阵容堪称豪华的葡萄牙队对阵作风顽强的捷克队。

葡萄牙在欧洲杯预选赛中10战全胜，是本次欧洲杯的夺冠热门之一。

本场比赛中，葡萄牙队控球率高达74%，基本上将捷克队压在了半场当中。但率先破门的却是捷克队：第62分钟，捷克队的普罗沃德以一记远射洞穿了葡萄牙队的球门。

只不过，仅仅7分钟后，捷克队一记乌龙球让葡萄牙扳平了比分。

第87分钟葡萄牙队再度打入一球，但被判越位无效。最终，葡萄牙凭借伤停补时阶段的一记入球，逆转比分，最终以2：1获胜。

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当天的另一场比赛，是土耳其对阵首次进入欧洲杯决赛圈的格鲁吉亚。两队的交锋异常激烈，上半场25分钟和32分钟各自打入一球。这也是格鲁吉亚在欧洲杯上的首个入球。

效力于皇家马德里队的19岁小将居莱尔，成为了本场比赛中帮助土耳其获胜的关键人物。他在比赛的第65分钟，打入了一记“梅西”式进球：距球门23米处的远射，以弧线精准打入球门死角。

凭借这个入球，居莱尔成为了在欧洲杯首秀中进球的最年轻球员，打破了C罗在2004年创下的记录。

此后，格鲁吉亚队几乎全线压上，创造了多次危险的射门，但都未能攻破土耳其队的防守，反而在最后时刻被土耳其抓住机会再度打入一球，最终以1：3落败。

四年一届的欧洲杯6约14日在德国揭幕。接下来一个月，24支球队将经过小组赛、淘汰赛，决出最后的冠军，其激烈程度和含金量不亚于世界杯。

【编译：木合塔尔·木拉提】