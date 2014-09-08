英媒：中国经济2024年超过美国成世界第一

哈通社阿斯塔纳９月７日电，据ＢＢＣ报道，世界银行报告称，中国经济2014年内就将超过美国。《每日电讯报》周日网络版报道了研究能源、经济、地理政治风险等领域的HIS公司最新公布的报告。

该报告称，中国消费市场大幅上升将使中国经济在2024年超过美国成为世界第一。

报告认为，中国消费总额未来十年将从目前的3.5兆亿美元增加两倍到10.5兆亿美元，投资主导的经济增长模式将成功转型为国内消费主导的模式，推进国民经济生产总值从2014年的10兆亿，到2014年的28.3兆亿。 而此期间，美国经济预计将从目前的17.4兆亿增加为27.4兆亿。 中国届时将改变过去一百多年来美国经济世界第一的历史。 《每日电讯报》的报道也引述专家们的警告说，中国如果不能落实结构性的改革使经济更持续性发展，则面临"硬着陆"的风险。 英国小报《每日邮报》也报道了这一报告的内容。报道称，如果IHS预测正确，那么中国到2025年的GDP规模将从目前的12% 增长为20%，占总额的五分之一。 根据IHS的报告，中国经济增长也将带动东南亚地区的发展。 另外，印度也将在2023年超越日本。 "而那个时候，中国的消费市场预测将会是日本消费市场的三倍"。