法国或将在2024年巴黎奥运会上提供飞行出租车服务

哈通社/努尔-苏丹/6月28日 -- 据外媒报道，2024年的巴黎奥运上，主办方或将使用飞行出租车为观赛游客提供出行服务，将游客从机场摆渡到巴黎市区。

如今在坐飞机到达巴黎戴高乐机场之后，无论是乘坐轨道交通还是公共汽车或出租车，游客都还需要大约1个小时的时间才能到达巴黎市区。但是如果能够按照计划推行飞行出租车，这一通勤时间将会大大缩短。飞行出租车不但不会堵车，而且其出发时间间隔也有保障，按照计划，每隔6分钟就会有一辆飞行出租车将游客送到市区。

巴黎机场集团（ADP）、空客和巴黎运输公司（RATP）在上周举行的巴黎航展上表示，奥运会为未来的垂直起降飞机（VTOL）提供了实际使用的绝好机会，这几个机构将会对这项服务进行一次可行性研究。



空客公司CEO GuillaumeFaury说到："2010年，人类历史上首次出现一半以上的人口生活在城市区域的情况，我们认为这一比例将会在2030年提升到60%以上。那个时候，人们将需要拥有‘第三个维度的本地通勤'方式。"

ADP集团执行董事爱德华·阿克莱特（Edward Arkwright）则说到："如果我们希望在未来5年、10年、15年、20或是30年中实现低空飞行通勤，那么我们今天就应该进行探索。"当前世界上许多大城市的交通都已经十分拥挤，而且大量的汽车也给环境造成了严重的影响，在这个背景下人们开始寻求新的通勤方式，VTOL就是其中之一。

在飞机制造商空客、机场管理公司ADP和巴黎公共交通运营商RATP看来，奥运会是一个非常好的契机，他们希望利用这次活动向世界展示法国在市内通勤方面所进行的创新和努力。当前巴黎周边一共有10个小型飞机厂，ADP计划在年底之前从中选择一个用于飞行出租车的停泊。阿克莱特透露，这个计划预计在18个月之内完成，它将需要大约1000万欧元的基础设施投资。他还表示，他们将会使用现有的直升机航线对这个项目进行测试。



为了能在2024年之前实现飞行出租车服务，ADP将会联手空客进行飞行器开发，后者在推动城市交通方案全电动化方面已经进行了为期多年的探索。当前空客已经开发出了两个原型产品，它们分别是单座的Vahana以及四座的CityAirbus。Faury表示："最终这两个原型产品将会合并成一个全新的飞行载具，它能够对人们的出行需求做出快速的响应。这次合作是一个很好的机会，我们将会开发出各种技术解决方案、一个最终的产品、一个监管框架和一个经济模型。"

德勤（Deloitte）公司航空事物负责人Jean-Louis Rassineux表示，预计到2040年，仅美国的飞行出租车市场规模就将达到170亿美元左右。



巴黎的飞行出租车项目还将有许多准备工作要做。飞行出租车的安全性要得到保障，同时其电池续航里程需要足够长。此外，这个项目还必须确保飞行出租车可以完美地与现有的交通基础设施以及监管政策相符合。如果一切顺利的话，在前往巴黎观看奥运会的时候，你将不再需要在机场排队等待传统出租车或是轨道交通，下了飞机之后，你可以进入一辆飞行出租车，实现真正的"直飞巴黎"。而对于其他想要了解飞行出租车可行性的国家和城市来说，巴黎的这个项目可以被视为是一次实际测试。