巴黎奥组委发布2024年奥运会和残奥会会徽

哈通社/努尔苏丹/10月22日 —— 据新华社消息，巴黎2024年奥运会组委会21日晚间在巴黎大雷克斯剧院发布了该届奥运会和残奥会的会徽。圆形的会徽中含有奥运金牌、奥运之火和法兰西共和国象征——玛丽亚娜女神三重意义，象征着巴黎将举办一次友好、以人为本的奥运会。

在会徽发布仪式上，巴黎奥组委主席托尼·埃斯坦盖表示，2020年东京奥运会的火炬将传递给巴黎，巴黎奥组委希望通过新会徽的发布传达巴黎奥运会的理念，那就是举办一届友好的、以人为本的奥运会。

据巴黎奥组委介绍，会徽为金色圆形，是奥运金牌的形状，体现着运动的精神，金牌获得者是奥运英雄，同时也体现了人人争夺金牌的奥运精神；奥运火炬是奥运会和残奥会的标志，体现了奥运精神代代相传；而玛丽亚娜女神是法兰西共和国的象征，代表着宽容、勇敢和充满创意，同时女性的形象代表着巴黎奥运对女性参与运动的重视——1900年的巴黎奥运会首次允许女性运动员参加。

当晚的会徽发布仪式也充满创意，700名各界运动爱好者与部分法国奥运、残奥冠军分成20个小组，分别从位于巴黎市中心的大雷克斯剧院和北郊的奥运会主体育场法兰西体育场出发，通过跑步、自行车、滑板、轮椅等形式抵达巴黎各区的20个点，GPS始终跟踪他们的路线，最终通过显示屏将20个点连接成会徽图样，象征着奥运遍布巴黎并点亮巴黎。

巴黎奥组委希望通过新会徽的发布，传递巴黎2024年奥运会开放、接近、便利、融合的理念，让每个奥运会参加者和观众都能成为奥运的一部分。巴黎2024年奥运会和残奥会将使用同样的标志作为会徽，这在历史上还是第一次，也体现了巴黎奥组委希望用同样理念和标准举办奥运会和残奥会的决心。