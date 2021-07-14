能源部推出《2024年前能源发展战略规划》

哈通社/努尔苏丹/7月14日 -- 根据哈萨克斯坦能源部发布的战略规划，2021-2024年，哈计划大力发展本国燃动综合体行业，确保国家能源安全和日益增长的能源需求。战略规划还提出，推动油气部门向高附加值产品的出口导向型生产转变，建立完整的能源产业链。

根据战略规划，2021-2023年，哈政府计划为推动油气部门转型拨款1533亿坚戈资金。其中，2021年拨款917亿坚戈；2022年拨款383亿坚戈；2023年拨款233亿坚戈。预计到2024年，哈原油产量将超过1亿吨，达到1.008亿吨（2020年为8500万吨，2021年预计为8530万吨）；天然气产量将达到620亿立方（2020年为552亿立方，2021年预计为544亿立方）；不含沥青的油气化工产品产量将达44万吨（2020年为35万吨）；油气企业采购商品本地化率达到22%，采购工程和服务本地化率达到50%

战略规划指出，哈油气产业政策的宗旨是保持油气行业的长期出口潜力，实现油气储量开采利用收益和风险之间的平衡，以及油气资源销售收入和基础设施建设投资之间的平衡。通过对国内三大炼厂进行现代化改造，预计到2025年将实现高标号燃油完全自给。此外，哈将进一步加大自然资源开采和供应力度，通过提高油气资源管理效能，引导私营部门向新的非原材料部门和高科技部门转移。预计到2024年，哈可再生能源装机发电量将达50亿千瓦时（2020年为31.5亿千瓦时，2021年预计为35亿千瓦时）；2024年全国发电总量将达1056亿千瓦时（2020年为1052亿千瓦时）。

预计2021年，哈全国居民集中供暖比例将达到98.8%；全国天然气化率将达到53.83%，到2024年升至54.9%。

【编译：木合塔尔·木拉提】