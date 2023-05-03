国际民航组织欧洲办事处工作组将在哈萨克斯坦举行2024年例会

哈通社/阿斯塔纳/5月3日--据工业和基础设施发展部消息，国际民航组织欧洲办事处航空安全工作组近日在巴黎举行例会。

会议的主要议题包括确定和编制区域各国航空安全需求和问题清单、全球航空安全计划的有效实施以及危急时刻各国间的业务协调等。

会议期间，工作组副组长、哈萨克斯坦航空管理局航空安全部主任达尔罕·哈特谢夫表示，为了改善区域合作和交流航空安全问题的经验，在2021-2022年期间已实现与乌兹别克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦和格鲁吉亚航空当局的互访，并根据国际民航组织第8973/12号准则，已与上述国家签订了区域合作和协调协议。

会议的结果是制定了该地区所有国家在航空安全问题上实现可持续能力建设的机制，以及一份关于保护民用航空免受非法干扰行为的普遍需求和挑战的清单，以及解决这些问题的方法。

值得一提的是，国际民航组织欧洲办事处工作组2024年的例会将在哈萨克斯坦举行。

该工作组成立于2019年，旨在加强区域层面的航空安全，促进国际民航组织欧洲和北大西洋地区局（EUR/NAT）成员国之间的合作。

【编译：阿遥】