意大利环境和能源安全部长：意大利或在2024年放弃煤电

哈通社/阿斯塔纳/6月6日--当地时间5日，意大利环境和能源安全部长吉尔贝托·皮凯托·弗拉廷在出席意大利《共和国报》组织的活动时称，如果天然气价格保持在目前的低水平，该国可能会在2024年关闭其燃煤发电站，比原计划提前一年。

环球网援引路透社报道称，弗拉廷表示，天然气是污染最少的化石燃料，应伴随意大利的能源转型道路直到2050年，同时该国还将逐步增加可再生能源产能。他称，意大利环境部将于6月底公布该国最新的能源和气候战略，目标是到2030年将可再生能源发电量从目前的三分之一提高到三分之二。

弗拉廷还表示，是否重新引入核能将由未来的政府来决定，目前的政府只允许对这种能源进行研究和测试。报道称，20世纪80年代末，在切尔诺贝利事故发生后，意大利通过公投放弃了使用核能。

根据意大利国家能源和气候综合计划(PNIEC)，意政府的目标是在2025年年底前放弃使用煤炭发电。但报道指出，受乌克兰危机影响，意大利不得不为其从俄罗斯进口的天然气寻找替代品，去年意大利煤炭能源产量不降反增，从2021年的4.6%增加到7.5%。