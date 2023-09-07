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    15:20, 07 9月 2023 | GMT +6

    威尼斯2024年试运行入城收费制

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    Photo：Pixabay
    哈通社/阿斯塔纳/9月7日 —— 据中新社消息，当地时间9月5日，意大利威尼斯市议会官员表示，威尼斯2024年春起将试行对一日行游客收取5欧元(约合人民币39.2元)费用。官员表示，此举意在减少游客人数。

    据法新社报道，当天，威尼斯市议会行政官员宣布同意购票入城制试运行30天，且试运行日期会分散在2024年春夏的法定节假日和周末。

    威尼斯官员发布声明表示，购票入城新措施并不适用于当地居民、通勤人士、学生以及14岁以下儿童，且在威尼斯过夜的旅客也无须购票。

    据报道，这项酝酿已久的计划仍需进一步获得威尼斯市议会批准。市议会将于12日召开会议。目前仍有许多细节尚待确定，例如官方会发放多少张入城票券。

    声明还称，这项措施的目的是“控制某些时段的一日游人数，以配合这座城市的脆弱性和独特性”。

    联合国教科文组织(UNESCO)于1987年将威尼斯列为“非凡的建筑杰作”，但也警告有必要采取“更永续的旅游管理”。

    该组织2023年7月31日曾警告称，鉴于气候变迁以及大众旅游等一系列的问题，威尼斯面临着“不可逆”的损害。

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    旅游 国际 黄金储备
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