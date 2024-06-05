2024北京—巴黎国际老爷车自驾旅游车队亮相克孜勒奥尔达市

这支老爷车车队于5月18日从北京出发，两周后抵达了克孜勒奥尔达。本次参赛车辆中，最“高龄”的是1914年的American LaFrance，已有110年历史。百余辆老爷车的平均车龄为88岁，其中1947年前生产的老爷车有近40辆，1948年至1975年生产的车有50多辆。款式独特、形态各异的老爷车如同珍贵的艺术品，吸引了众多爱好者前来参观。

据了解，“北京—巴黎汽车”挑战赛是为纪念1907年意大利王子鲍格才驾驶一辆伊塔拉汽车从北京开车到巴黎的历史性汽车探险而组织的纪念活动。参加活动的车辆必须是1970年代之前生产的，汇集了宾利、劳斯莱斯、别克、雪佛兰、克莱斯勒、凯迪拉克、保时捷、沃尔沃、捷豹、奔驰、福特、大众等众多品牌，堪称行走的古董车博览会。

Фото: Пірмұхамед Сыздық

离开北京后，老爷车自驾旅游车队途经中国新疆乌鲁木齐进入哈萨克斯坦境内，随后经过阿拉木图、江布尔、突厥斯坦，抵达克孜勒奥尔达市。在此期间，警方提供了全面的安全保障，确保道路安全。

接下来，车队将经阿克套开往巴库，并于6月23日在巴黎结束全程1.4万公里的游行。

【编译：阿遥】