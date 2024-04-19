2024巴黎奥运会：哈萨克斯坦代表团再添2个参赛资格

女子500米双人皮划艇比赛中，哈萨克斯坦选手玛丽亚·布罗夫科娃和鲁菲娜·伊斯卡科娃摘得了金牌，并获得了2024年巴黎奥运会的参赛资格。

此外，哈萨克斯坦选手谢尔盖·托卡尼茨基和别尕热斯·拉马图拉组合在男子500米双人皮划艇比赛中斩获金牌，还获得了巴黎奥运会的参赛资格。

这样一来，哈萨克斯坦代表团在巴黎奥运会的参赛资格升至36个。

据悉，第三十三届夏季奥林匹克运动会将于2024年7月26日至8月11日在法国巴黎举行。这是法国相隔100年后再次举办夏季奥运，也是巴黎在1900年及1924年之后第三度举行奥运会。巴黎将成为继2012年伦敦奥运后，第2个3度举办夏季奥运的城市。

2024年巴黎奥运会共设32个大项、48个分项、329个小项。该届奥运新增四个大项，分别是霹雳舞、滑板、攀岩和冲浪四个大项，其中后三者也是2020年东京奥运的比赛项目。这四个大项的增设于2020年12月7日进行的国际奥委会执委会会议上得到正式确认。

根据国际奥委会于2022年4月1日正式确定的竞赛项目名单，与2020年东京奥运会相比，2024年巴黎奥运会共减少2个大项和10个小项，实现了男女参赛名额1:1的完全性别平等。

【编译：小穆】