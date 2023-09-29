2024年世界田联室内巡回赛金标赛首次落户阿斯塔纳

（哈萨克国际通讯社讯）据哈萨克斯坦田径协会消息，哈萨克斯坦首都阿斯塔纳将首次举办2024年世界田联室内巡回赛金标赛（World Athletics Indoor Tour Gold Label）。

据了解，阿斯塔纳是世界田联室内巡回赛金标赛2024年的首站，将于2024年1月27日举行。之后还将在波士顿（美国）、托伦（波兰）、列万（法国）、纽约（美国）、马德里（西班牙）和伯明翰（英国）举行。

值得一提的是，阿斯塔纳今年首次成功举行了世界田联室内巡回赛银标赛。

哈萨克斯坦田径协会执行董事帕维尔·库金表示，哈萨克斯坦已准备好举办世界田联室内巡回赛金标赛。

-哈萨克斯坦运动员将在赛场上与世界上最强的运动员较量。比赛将设12个田径项目，奖金总额达10万美元。此外，哈萨克斯坦运动员将有机会争夺2024年巴黎奥运会的参赛资格。-他说。

据他介绍，举办该级别的赛事，有利于发挥哈萨克斯坦运动员的潜力，并提高民众对田径运动的兴趣。

据悉，世界田联室内巡回赛自2016年开始举办，是一年一度的室内田径巡回赛。巡回赛由各个分站赛组成，分站赛基本上在北美和欧洲举行。