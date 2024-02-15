2024年1月哈萨克斯坦实际贸易量指数为103.5%

2024年1月，哈萨克斯坦实际贸易量指数为103.5%（2023年1月为119.4%）。其中，批发贸易量占69%，而零售贸易为30.7%。

报告期内，零售贸易额达1.1743万亿坚戈，较2023年同期增长3.7%。贸易企业商品零售额达9358亿坚戈，较2023年同期增长7.6%。

数据显示，食品商品在零售总额的占比为26.8%，而非食品商品为73.2%。

截至2024年2月1日，零售贸易企业商品库存成交量达1.5943万亿坚戈，交易日为78天。

阿拉木图和阿斯塔纳市分别占据国内零售业贸易总额的31.5%和12.4%，而卡拉干达州和东哈州分别占8.3%和6.1% 。

2024年1月，批发贸易额达2.6441万亿坚戈，较2023年同期水平增长103.4%。在批发营业额结构中，非食品，以及工业和技术用途产品占主导地位（80%）。

截至2024年2月1日，零售贸易企业商品库存成交量达1.9534万亿坚戈，交易日为44天。

阿拉木图市和阿特劳州分别占据国内批发贸易总额的38.6%和19.7%，而阿斯塔纳市和卡拉干达州分别占16.8%和5% 。

【编译：小穆】