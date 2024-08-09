2024年第二季度哈萨克斯坦工资增幅分析：金融业领涨 五大行业实际工资下滑

同时，全国名义平均工资为403 251坚戈，与2023年同期相比，增幅为10.3%，扣除通货膨胀后的实际增长率为1.7%。

从行业来看，金融和保险服务业的平均月薪增长幅度最高，达到了23.3%；其次是艺术、娱乐和休闲行业，增长了21.5%；不动产交易行业也有21.1%的增幅。教育行业的平均月薪增长7.2%，而卫生保健和社会服务行业则增长了5.6%。

然而，尽管某些行业的名义工资有所增长，通货膨胀的影响使得五个行业的实际工资水平较去年同期出现下滑。行政和辅助服务业的实际工资下降了8.7%，政府管理和国防部门下降了3%，卫生保健行业下降了2.7%，教育行业下降了1.2%，住宿和餐饮服务业则微降了0.4%。

从地区分布来看，2024年第二季度与2023年同期相比，名义平均工资增幅最大的地区是阿拉木图市，增长了14.3%；其次是阿克托别州，增长了14%；而巴甫洛达尔州的增长率则为12.9%。2024年第二季度各地区名义平均工资最高和最低值之间的差距达到了两倍。

【编译：达娜】