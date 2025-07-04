哈萨克斯坦2024年固定资产投资达19.5万亿坚戈 工业领域占比40%

在具体行业中，采矿业和采石业投资额为3.6万亿坚戈，占整体投资的18.7%；制造业为2.1万亿（10.7%）；电力、天然气、蒸汽、热水和空调供应业为1.3万亿（6.9%）；供水及废水处理等领域投资为7156亿坚戈，占比3.7%。

其他重点领域方面，房地产交易领域投资占总投资的18.8%（3.7万亿坚戈），交通运输和仓储业占18.6%（3.6万亿），教育领域投资达1.1万亿，占比5.9%。

统计局指出，全国共有15个地区固定资产投资出现增长，增幅最显著的地区包括卡拉干达州（+63.9%）、杰特苏州（+47.4%）、突厥斯坦州（+43.7%）和阿拉木图州（+35.9%）。

但也有部分地区投资出现下滑，包括阿特劳州（-31.8%）、阿克托别州（-12.4%）、阿克莫拉州（-5%）、曼格斯套州（-3.7%）及江布尔州（-1.1%）。

从资金来源看，企业自有资金仍是主要投资来源，2024年总额达12.2万亿坚戈，占总投资的62.9%。国家预算资金占比21.6%，同比增长40.4%。此外，银行贷款占比4%，其他借款资金则占11.5%。

【编译：达娜】