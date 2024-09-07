哈萨克斯坦总统2024年度国情咨文《公正的哈萨克斯坦：法律与秩序、经济增长、社会乐观》全文

国情咨文的主要内容包括哈萨克斯坦的政治、社会和经济发展前景，并提出相关政策建议。

哈萨克斯坦参议院(议会上院)和马吉利斯(议会下院)议员、中央政府各部部长、国家委员会成员、人权委员会成员、妇女事务和家庭人口政策委员会成员，以及社会各界代表出席了当天的会议。

以下为托卡耶夫总统2024年国情咨文全文中文翻译：

《公正的哈萨克斯坦：法律与秩序、经济增长、社会乐观》

尊敬的议员们！

我想所有议员就新一届会期的开始表示祝贺！祝愿大家在卫国为民谋福利的工作中取得成功。

议会上一个会期期间开展了富有成效的工作。具体而言，第二会期期间，议会通过了102项法律。其中包括与社会监督和打击人口贩运有关的法律。同时，旨在规范科技政策、热能等问题的法律也已生效。

社会领域的问题，特别是对儿童权益的保护得到了特别的关注。通过了一项关于将国家基金的资金转移到属于儿童的账户的法律。引诱儿童参与赌博的行为，将被依法给予行政处罚。加大了对针对未成年人实施的暴力行为的处罚力度。通过了一项法律，以确保儿童的安全并防止针对妇女和儿童的犯罪。

众所周知，我国公民当中许多人背负着大量的贷款，这是迫切需要解决的问题，甚至可以称之为公共威胁。因此，在这方面通过了特别法律。

还采取了许多其他旨在改善人民福祉的措施。议员们始终与群众保持密切联系，直接参与到了这些工作当中。

无疑，这一切都有助于“倾听人民声音的国家”原则的确立。

我感谢大家的辛勤工作。但现在还不是马放南山的时候，还有许多任务在等待着我们。

哈萨克斯坦人民现在生活在全新的政治形势中。过去5年进行了大规模改革，我国的政治制度发生了根本性的变化。人们的意识出现了转折。人民群众法制文化不断增强。

公民正在养成新的习惯、技能和新的价值观。随着国民政治和社会身份、心态和文化准则开始发生变化，“公正的哈萨克斯坦”理念已经深入人心，全新的社会形态正在被创建。

这一切都是根据人民的意愿来实现的，这就是为什么我们不会回头，我们不会偏离我们的方向。今天我们将梳理当前的计划，并明确下一步的目标。

在当前国际地缘政治纷争日益激烈的大背景下，哈萨克斯坦依然在以和平和渐进的方式谋求发展。

我们已经明确发展的新方针，并向着经济多元化投入了巨大的努力。当前，通货膨胀率已经得到了显著的控制，较此前的最高水平下降了2.5倍。国际储备已经超过了1000亿美元，制造业的增长已经超过了采矿业，我们决不能失去这一势头。

我们要利用前期创造的有利条件，开启新的投资周期。

中央和地方政府当下最重要的任务，是致力于改变国家经济结构，建立保持哈萨克斯坦可持续发展的新机制，将增加公民的收入、改善国民的生活条件列为主要目标。若能够妥善协调工作，这是可以实现的任务。

随着经济的增长，社会不平等应该减少，中产阶级应该变得更加强大。只有这样我们才能增强我们国家的潜力。因此，任何工作的主要衡量标准都应该是效率。也就是说，每一个决定、每一个项目都必须首先有利于国家。

现在让我重点谈谈未来工作的具体领域。

第一，要消除货币政策与财政政策不相容的问题。

必须公开的承认，目前国内信贷对实体经济的支持力度不足，中小企业融资问题尚未得到根本解决，这对国家的商业活力、经济稳定和可持续增长构成了严重挑战。 政府和央行应共同思考这方面的最佳解决方案。有必要为银行向经济注入更多资金创造条件。

国际专家将哈萨克的银行列为资源丰富国家中盈利能力最强的银行。因此，该领域的税额设置应当公平。银行股东必须根据其股息纳税。从国家对银行援助的角度来看，这是一个非常合理的立场。

为了保证数字资产的流通，并根据安全要求将创新引入银行业，稳定的监管机制非常重要。

我们迫切需要一部新的银行法，以适应当前刺激经济活动和促进金融科技快速发展的需求。现行银行法已经实施近30年，制定于一个完全不同的时代背景下。

必须承认，共和国预算中的收入部分未能得到良好的履行。这是上届政府和本届政府工作上的一个很大差距。如果这种情况经常重演，最终将阻碍国家的发展。因此，这种情况是不能被容许的。要高效使用预算资金，限制支出，严格控制。政府应与央行一起就此问题采取具体措施。

确保国家财政稳定的一种方法是实现全面增长。因此，不要再把预算资金投入到那些没有战略意义、不是很紧急的事情上。

预算分配必须加以规范。将中小企业的税收收入留给地方政府支配的政策是积极且及时的，这为企业发展注入了新动力，同时提升了地方政府的自主性。然而，一些地方领导人没有合理利用这部分额外收入，反而将其用于与国家发展无关的次要事务和项目

政府需要想出有效的补偿办法，找到资金来源来弥补预算赤字。

现在我重点谈谈国家基金的作用。国家基金的资金应优先服务于国家利益和战略目标，而不是用于国外金融机构的投资。国家基金是确保长期宏观经济稳定的关键工具，因此需要对其进行更加有效的管理。

显然，经济快速发展仅依靠国家财政是不够的。要实现经济的可持续增长，必须吸引私人投资，并为商业活动的增加创造有利条件。为此，首先要确保税收政策的稳定性，这不仅会激励企业实现高质量发展，还将增强其责任感。

即将出台的新税法典，将对现行税收体系进行全面改革。新法典的核心是建立一套基于对纳税人信任的新税收管理体系。为避免各方对新法典的条款产生不同理解，必须简化其内容，使其对所有经济活动参与者都易于理解。

在优化税收制度时，我认为应确保企业的有利条件不受影响。以零售税的引入为例，许多企业在这一政策的推动下开始更加透明地运营，减少了业务分拆。

然而，这一税制应主要针对那些直接面向消费者的企业。

若能充分利用面向消费者的服务和贸易的潜力，将有助于加速经济发展，增加税收收入，并有效提高就业率。

为了确保财政改革的成功，就必须大规模实现税务管理数字化。通过电子化处理税务流程，不仅可以大幅减少腐败风险，还能提高税收体系的透明度，尽可能的减少与腐败相关的挑战。

税收政策应根据不断变化的财政环境进行调整，必要时应重新评估税率。

我认为，根据居民收入水平对个人所得税进行差异化征收是必要的。

同时，在税务管理中，我们应该减少惩罚性措施，通过发送通知来提高税收欠款的追缴限额。如果欠款超过这一限额，限制措施应仅限于欠款金额，而不是完全冻结纳税人的银行账户。对于欠款金额较大的情况，我主张允许分期付款，而不必要求提供抵押物。

此外，我们还应逐步放弃计划性检查，转而通过完善风险预防系统来更好地管理税收风险。需要根据公民的收入实行差别化的个人所得税税率。

关于税收优惠政策，应保留那些真正有助于企业发展的优惠政策。例如，对于有意在本国进行投资的企业，可以提供一次性的税收优惠，以支持其建设、资产购买和升级改造。特别是对出口深加工产品的企业，他们应获得更多的支持，因为这些企业对经济增长有着更为直接的贡献。

我指示政府和议会对新税法草案进行全面讨论。

尽管面临挑战，但我们必须作出正确的决策。在这一过程中，绝不能操之过急。为了确保新税法的高质量制定，我认为可以将其通过的时间推迟到明年。

影子经济的存在严重影响了国家的财政状况。为大幅减少影子经济的规模，总统呼吁采取全面措施，特别是要尽快解决边境海关站点的相关问题，防止外贸操作中的收入非法流向其他国家。

第二，持续改善投资环境和营商条件。

在全球投资竞争日益激烈的背景下，我们必须采取“此时此地”原则，加大招商引资力度。为此，政府投资委员会被赋予了更大的权力，这使我们能够加快在深加工、石油天然气化工、旅游、能源、机械制造等优先领域的项目实施。

必须采取更有力的措施，防止流入国内经济的海外直接投资规模减少。并非所有地方行政长官和部长都在积极参与招商引资工作，政府必须对此进行调整。

应更加注重提高与国际金融机构合作的公私合作项目的质量，政府应该制定一份可以通过公私合作机制融资的大型项目清单。

今年5月，我签署了《关于经济自由化措施》的法令。该法令的所有规定必须严格执行。

国家在经济中的直接份额仍然处于较高水平。这种情况违反了市场平等的条件，阻碍了个人的积极性。

应该看到，国家治理国有企业的政策仍然不够有效。有必要通过立法明确国有企业的目标、职能、类型和融资方式等，并确保政府与控股集团之间的财务关系稳定且系统化。

在我的 2022 年发表的国情咨文中，我指示从一开始就把一切都安排好。改革第一阶段，取消了1万多项不适当、不必要的规定和要求。这些规定在当时对企业家们造成了大量困扰。

总检察院已开始积极参与重大项目的审批，为投资者开辟“绿色通道”。部分经济犯罪也被非刑事化处理。

然而，企业界对政府部门过度监管和执法的抱怨仍然存在。政府应加强与总检察院的协调，消除这些不利于投资环境的因素。

去年我在会见企业代表时，就这个问题表明了明确的立场。我们与企业主达成了共同协议，即为了“资本合法化”，有必要投资哈萨克斯坦的经济。

最重要的是，投入的钱应该对国家有利。从规范的角度来看，这一要求是有必要批准的。

需要明确政府与资本所有者之间的互动机制。被列入相关目录的企业家可以选择不承认所转移资产的非法性，并与政府达成协议。这为大型企业家提供了一个重要机会，但他们也应自愿向政府和检察院做出让步，将资金注入国家预算。他们应该主动这么做，而不是斤斤计较。同时，作为哈萨克斯坦的公民，他们有义务为学校、医院、体育场、博物馆等社会文化设施的建设投入大量资金。这些企业家的名字都被列入慷慨人士的“金榜”。然而，对于那些拒绝或将企图敷衍逃避的企业来说，情况就会有所不同。

到2029年，中型企业在国家经济中的比重应达到15%。这是政府的一项重要任务。现在这个指标大约是7%。今年年初，我下达了一项任务，要求做出具体决策来支持中型企业。也就是说，必须采取综合措施。然而，它在实践中还没有准备好。

每个企业家都需要知道可以获得哪些类型的支持以及如何轻松获得支持，如此，小型企业就会有兴趣转向中型企业类别。目前哈萨克斯坦有超过100种不同的支持措施，但过于复杂，容易导致混淆。

因此，我认为有必要仔细检查政府支持措施的有效性。我提议制定一份对企业代表来说清晰明了的统一优惠政策清单。此外，我建议利用金融科技手段来推动中小企业的发展，目前已有相关建议正在研究中。

农业工业综合体吸引投资是一项非常重要的任务。尽管洪水给农民带来了困难，但他们依然按时完成了春播工作，对此我表示感谢。

今年，政府为春播提供了双倍的资金支持。然而，目前农业资金的70%仍来自国家财政。

今年，用于播种活动的资金增加了一倍。然而，分配给农业的资金中 70% 是国家资金。我认为，必须吸引商业银行的资金进入这一领域。为了向农民提供低利率贷款，我已经启动了对国家金融机构的补贴措施。

我认为，这种做法也应该推广到商业银行。这一切都是为了迅速为农民提供所需的流动资金，减少腐败风险，并简化贷款流程。

所有这些都为紧急向农民提供流通资金、降低腐败风险和优化信贷铺平了道路。

从直接补贴转向低息贷款的方式是农业领域改革的关键步骤。

所有分配的资金都应有效使用。然而，提供不真实的信息，即伪造数据，阻碍了对农业真实情况的评估。

特别委员会发现，有200万头牛和超过300万小型牲畜登记情况与其所属类别不相符。据了解，在农业领域也有类似的事情。事实上，这一切都是为了获得国家补贴而制造的假象。有必要防止此类犯罪活动，参与此类活动的人员应承担责任。

土地是吸引农业投资的关键因素。

我设立的专门委员会发现，地方政府在未经竞标的情况下，非法批准了2000多项农业用地的分配。

我认为，在这个问题上不应有任何模棱两可的立场。所有非法获得且未被合理利用的土地都应按照简化程序归还国家。

然而，如果土地使用者已经对土地进行了投资，并通过诚实的劳动创造了价值，我们不应干扰他们的工作。

许多业主居住在距离受益地数千公里之外的地方，根本没有想到去照顾那里的村民。我们不需要这样的土地所有者。政府和总检察长办公室应该处理与他们相关的问题。

公民特别是农村居民要依法就业、关照自己的未来。鼓励他们这样做是国家的主要任务之一。

去年，启动了“村村储蓄”工程。总体结果还不错。现在，在这个项目的框架内，有必要考虑另一个新的办法，那就是“货物信用”问题。

有必要为农村居民创造条件，建设帮助他们加工和销售自己的农产品的基础设施。

在每个地区，有必要开设一个中心，教公民如何种植各种农作物。该项目是在江布尔州梅尔基区“阿马纳特”党的倡议下实施的。政府和地方行政长官应该考虑将这种做法推广到其他地区。

一般来说，为国内企业和外国投资者创造条件是政府和所有国家机构的责任。阻碍他们（即企业和投资者）的合法活动应被视为严重犯罪。因此，那些纵容此类行为的人将会受到相应的惩罚。

企业家、投资者应当诚实经营、遵守法律、不得逃税。

第三，要采取综合措施，充分发挥国家工业潜力。

政府列出了17个重大项目清单。

其中对深加工技术项目予以了优先关注。

重要的是要最大限度地利用我们自己的原材料和设备，在大企业附近开设生产设施。

我最近访问了卡拉干达地区。当时，我去了“Qarmet”冶金厂。国内投资者到来后，当地局势大为稳定。企业开始现代化建设，这应当显著的提升产量。

萨兰市的经济多元化正在进行中。那里开始生产汽车轮胎和家用电器。今后这座城市将不再被归类为单一经济型城镇。有必要利用这一经验来激励其他单一城市。

一般来说，应尽可能开发为地区增长和发展铺平道路的新生产设施。

大家都知道，根据今年的一项特别法令建立了阿拉套市。这个城市应该成为一个快速发展的地方，在这里创新得到广泛应用，合格的专家在这里工作。政府要为当地安居乐业、投资兴业创造良好条件。

汽车组装产业的发展取得了积极成果。有必要保持这一速度并增加当地产量。通过对汽车产业的全方位支持，最终目标市建设完成一个成熟的汽车生产集群。

进一步发展油气化学工业是一项重要任务。

我们已经开始实施生产聚丙烯和聚乙烯的大型生产项目。其他有前景的丁二烯、尿素、对苯二甲酸生产项目也正在进行中。

我国在很短时间内完成了“中亚—中部”天然气主干管道800多公里的现代化工作。有必要使天然气运输路线多样化并增加其能力。为民众和经济提供天然气是政府的主要任务之一。去年，开发了多个气矿，并计划每年开发天然气总量10亿立方米的新矿床。到目前为止，这些项目尚未完全实施。因此，有必要将天然气有效地分配到国内市场。要认真落实火电中心和普通用户从燃煤改为燃气的工作。

我责成政府加快在扎瑙津、卡沙甘、卡拉恰甘纳克的天然气加工企业的建设工作，这是主要任务。

为了该行业的成功发展，应在短时间内采取有效的激励措施，确保投资回报，包括设定合理的关税和批发价格。

这些措施对于吸引新的气田地质勘探投资非常重要。否则，将无法向经济提供所需数量的天然气。

第四，与基础设施相关的紧迫问题需要解决。

这项工作首先应在能源和公用事业领域开展。

目前，我们不能说新能源发电设施建设的贷款条件是有利的。因此，政府应该想办法通过金融机构提供负担得起的长期贷款。

国家应该有一个明确的长期关税政策，即适当的计划。这是该领域“长期投资”的主要条件。但无理调高用户需承担的费用的做法是不能被允许的。

国家能源和公用事业现代化项目应在年底前获得批准。创建节约公共资源的文化是一个非常紧迫的问题。

具体规则应从明年开始出台。必须遵循“消费越多，支付越多”的原则。然而，消费者不应该被单独留在私人垄断的魔爪下。

具有社会重要性的服务的概念应纳入立法。它应该像提供公共服务的过程一样受到监管。

当前全球能源不足情况非常显著，而对于哈萨克斯坦而言，拥有可信赖的、清洁无污染的能源来源更是非常重要。

正因如此，我认为，我们必须高度重视发展核能。

我们日新月异的经济发展态势，意味着对能源的需求将与日俱增。而这种需求，是可以通过核电站来得到满足的。当前，在30多个发达国家和发展中国家，有近200多座核电站在运行当中。

考虑到国家的利益，我们必须选择向前发展的道路。一句话来说，我们必须着眼于未来。也正因如此，一直以来，我都在不断地重申必须对核电站的建设做出最严肃的决定。

战略性的重要计划，需要得到社会公众的全面讨论。

涉及国民生活的每一个重要的决策，都应该与公众共同讨论得出。因此，核电站建设公投也应该如此。去年我就这个问题发表了自己的看法，也就是说，公投这个话题进入公众讨论已经一年了。我认为这段时间足够我们的公民进行全面思考并做出认真的决定。所以我支持政府的建议。

关于是否建设核电站的全民公投，将于2024年10月6日举行。

我将在今年签署相关的决议。即将举行的公投，将是大规模全国对话的又一明显体现，也是落实“倾听人民声音的国家“原则的有一个明证。我们正在通过这些步骤，为全新的社会政治文化奠定基础，开创国家重大决策的新模式。

下一个问题，发展交通物流业是战略重点。

我国位于欧亚大陆的正中心。这是一个优势，给我们在世界竞争中提供了很好的机会。因此，交通基础设施的每一项投资都一定会收回成本。

我们必须把高质量的公路和铁路留给下一代。我们还需要建设高效的航空枢纽、火车站和海港。同时，还需要解决一些复杂的问题。

为了改革铁路部门，应该修改运价制度。这是显而易见的，新的运价可以维持铁路网络的正常状态并增加其运载能力。

哈萨克国家铁路公司承担了三个重大基础设施项目，即正在建设铁路线。这些线路的总长度超过一千公里。这些项目必须在规定的时间内、高质量地实施。

高速公路的状况是一个紧迫的问题。今年，全国新建和维修道路约1.2万公里，哈萨克斯坦从未进行过如此大规模的工程。阿斯塔纳-阿拉木图、阿克托别-阿特劳-阿斯特拉罕、塔勒迪库尔干-乌斯卡曼方向的高速公路改造工程已经完成。 总里程2500公里跨州和跨县区公路中级修复工程意义重大，因为这些道路是人民经常通行的路线。因此，我将扩大该计划的范围，使该项目的覆盖面达到至少10 000公里的道路。

当然，在这里，质量比数量更重要。为此，建议广泛使用创新的现代方法。应推出一个单一的数字平台，以加强公众对这项工作的监督。它应包含与所有道路（包括城市内道路）的建设和维护相关的信息。

哈萨克斯坦在数字化领域取得了巨大的成果，并有必要将这种优势和成绩继续保持和发展下去。

要充分的将人工智能技术纳入到哈萨克斯坦的“电子政府“平台当中去。哈萨克斯坦，必须成为一个有效运用人工智能和数字化技术的发展中国家。

政府和议会均有必要将该目标放在主要任务和议题之中。

明年应该在首都阿斯塔纳完成人工智能国家研究中心的投用，并且确保该中心无论何时，都能够为学生、大学生、学者和创业者保持开放。

数字资产和挖矿活动应受到法律监管，并应继续进一步发展加密货币交易所。在我们国家，有些企业家过度使用经济所需的电力，同时缴纳很少的税款。这种行为需要得到规范。

关于2025年建设跨里海光纤通讯线路项目的方案已经基本完成。该项目对我们国家而言意义重大。通过这条通信线路，我们可以打造与国际通道和跨境信息流动相关的数字基础设施。

总的来说，有必要继续最大限度地改进电信网络和数据中心、实施全球网络安全标准以及提高相关专业人员的水平。

发展航空枢纽是一项非常重要的任务。

目前，通过哈萨克斯坦空域每年运输的货物量约为15万吨。我相信，在未来四年内，这一数字可以翻倍。为此，我们必须采取一切必要措施，提升我们机场的货物运输能力。

特别要重视国内航线的发展。这对于改善主要旅游设施的基础设施尤为重要。

巴尔喀什和阿拉科尔休闲区的机场跑道已经完全现代化。 我认为，有必要充分利用卡顿卡拉盖、扎伊桑和肯德尔勒地区的旅游潜力。在这些度假区内，应该建设配备高质量道路基础设施的航空站和机场。

此外，我建议利用工业发展基金购买小型航空飞机。

在实施旅游项目时，我特别想强调，必须确保不损害自然环境，环保工作至关重要。

下一个问题，是对灌溉系统和一般水管理的仔细处理。

春季特大洪水对我国是一次巨大的考验。在那些困难的日子里，我们的人民证明了我国是一个团结的国家。来自哈萨克斯坦各地的志愿者和富有同情心的公民，向受灾群众及时伸出了援助之手。大企业代表也支持我的呼吁。有赖于国家果断采取的措施，以及人民群众的支持和援助，我们得以挺过了非常困难的时期。不过，中央和地方应该吸取这次事件的教训。

现下我们需要为各种危机做好准备。这就是为什么了解如何正确收集和储存废水以供农民使用非常重要。有必要对水文站进行修复和现代化。要组织开展尽可能节约用水的工作。这首先是一个与农业相关的问题，就是要广泛应用节水技术，特别是在农业方面。

如果我们能够收集水资源，有效利用它们，并正确使用灌溉系统，我们就能吸引该领域的投资。因此，有必要调整费率政策，为投资者提供有效的支持措施。这是政府的一项重要任务。

第五，逐步增强我国人才潜力非常重要。

为经济提供合格的专家是一项非常紧迫的任务。首先，要消除人才短缺问题，这在水利、能源、建筑等领域表现得非常明显。

还需要为未来需要的职业培训合格的专家，这个方向上的工作已经在实施了。

政府正在将高等教育领域与国际教育机构开展合作。目前已有23所国外知名高等教育机构在哈设立分校。

这些学校应该得到尽可能多的支持。特别是要逐步增加国家对专科培训的指令。这种方法也可以用于我们的教育机构，其教育计划要符合现代要求。

与此同时，奖学金的数额应该能够保证年轻人借助其获得优质的教育。国家资金，不可能被均摊给所有的大学。

应加强最好的大学与实体部门的联系。创新政策要与国家科技发展重点相协调，这将推动各个领域的创新，并增加了高等教育机构应用科学的潜力。同时，科学家出国实习不应该变成闲职和“学术旅游”。

不仅是高等教育机构，技术和专业教育机构也需要培养合格的人才。政府应该考虑招募受过良好教育的大学毕业生进入公务员队伍的可能性。

职业教育体系改革对于保障经济增长和提升投资吸引力至关重要。为此，我宣布将2025年定为“工人职业年”。在这一年里，我们将对技术和职业教育体系进行全面改革。“工人职业年”这一倡议旨在全社会弘扬勤劳致富和专业精神的价值观。

那些通过诚实和勤奋劳动取得成功的人应该受到全社会的尊重和敬仰。

这完全符合我们提出的“诚实的公民——勤奋的劳动——透明的收入”的原则。

勤劳和专业精神应在我们的社会中得到高度赞扬。正是因为有了专业人士的贡献，我们的民族才能焕发新的活力。

因此，我们将继续采取有效措施，提升劳动者的社会地位。这个方向的工作不会停止，而是会继续下去。

工作不分贵贱、行业不分尊卑，最重要的是每个公民都应尽职尽责，具备强烈的责任感。只有这样，国家才能在发展的道路上取得更大的成就。

俗话说，‘勤劳使人致富’，这句话十分贴切。全社会应形成共识：诚实和负责任的劳动者一定会得到应有的回报。向公民授予荣誉称号正是为此目标而设立的。此前，我们已为教师、医生和文化工作者设立了荣誉称号，这是一个很好的开端，应继续推广和发扬。

我们要尊重各领域的专家和普通劳动者。如果我们想成为一个经济有竞争力的先进国家，首先就应该重视诚实的工作。因此，授予工程师、地质学家、油田开发专家、农业、交通和水利行业从业人员、科学家和发明家的荣誉称号都属于国家奖励的范畴。

国家层面对劳动的重视将给所有企业主带来特别的激励，劳动将提升人的尊严。

中等教育体系对于增加国家人才潜力发挥着非常重要的作用。

根据我的指示，政府正在实施“舒适的学校”工程。到2025年底，计划建成217所现代学校。这项非常重要的工作由“萨姆鲁克-卡泽纳”国家基金监督。中央和地方政府应该积极参与此事。我相信议员们也会投入其中。

政府应该考虑为舒适学校引入特殊的管理制度。

与此同时，全国1300所学校需要大修。政府应与地方行政长官一起确定其资金来源，包括来自赞助商的资金，并在3年​​内彻底更新这些学校。

国家拨出大量资金用于保障支付，包括对私立学校的资助。例如，今年预算为拥有超过25万名学生的私立学校拨款1340亿坚戈。

家长们应该知道，政府正在为私立学校提供真正的帮助。对此，需要注明按照标准分配给每个孩子的资金。然后我们的公民将了解有关分配给社会项目的资金的真实信息。

此外，还要采取措施改进学校工作。

最好把重点放在提高教师素质和提高教师的社会地位上。

教师，是民族的智慧的源泉。通过培养受过教育的一代，他们为我们国家的繁荣发展铺平了道路。即使有优秀的课程、现代化的学校、先进的管理体系，如果教师不合格，那也是毫无意义的。因此，有必要重视师范院校的发展，招收有抱负、有能力的年轻人。总的来说，这个方向的工作效果是好的，应该继续下去。

应特别注意孩子上学的准备。除了国家之外，家长也有责任负责学前教育和培训。分配给每个孩子的学前教育经费，应根据家庭的实际收入而定。因此，我们通过进一步完善教育体系，为真正需要帮助的公民提供帮助，并确保国家支持的透明度。最终，我们将增强公民的潜力。

第六，必须采取综合施策增强全民健康水平，推进社会保障体系现代化。

强制性社会医疗保险制度的引入，为医疗保健部门带来了额外的资源，并使私人医疗受益匪浅。

今年，医疗保健部门预算拨款3.3万亿坚戈。不过其成果尚不可见。

医保体系参与者职责分工不当，导致虚假信息增多。很多情况下，患者会被要求有偿接受国家担保的服务，或者排队等待数月。这种现状是不应该的。

考虑到预算的可能性和义务，有必要建立一套由国家保障的单一基本医疗服务。而超过它的一切损失都必须通过保险系统来赔付。

如果没有数字化，如此大规模的变革就无法成功实施。应该创建一个单一的国家医疗信息系统，而不是数十个互不统属的程序和数据库。

新系统应确保所有接受政府订单的医疗机构（无论其所有权如何）的数据得到全面控制和准确。政府应该立即开始解决这个重要问题，并向我和议员们报告这方面工作的进展情况。

我国医疗卫生事业的发展，需要通过公私合作机制积极吸引资源。遗憾的是，国外公私合作伙伴关系的最佳实践，并未在我国立法中得到充分体现。所有这些都导致项目效率低下和预算负担过重。需要审查这些方法并提供合理的利率以吸引投资。政府应为医疗保健和教育领域的公私伙伴关系制定新的规范和规则。

合格的医疗专家短缺仍然是一个现实问题。

要解决这个问题，首先要最大限度地提高医学领域的教育质量。其中，有必要根据教育进程的水平差异化，确定奖学金并进行有效分配。

大家知道，我特别关注大众体育事业的发展。我们的青少年应该成长为健康、坚强的公民。大众体育对于维护国民健康尤为重要。近日，我会见了奥运会参赛选手，重点介绍了体育工作的具体任务和重点工作。

事实上，我认为现在是更新这方面立法的时候了。法律的修改将极大地推动大众体育和儿童体育的发展。它还为培养一批未来的获胜者铺平了道路。我认为，这项重要的法案值得代表们特别关注。

下一个问题。支持社会弱势公民是一项非常重要的任务。因此，国家正在逐步增加社会支出，现在一半以上的预算用于社会部门。

为了支持有孩子的家庭，儿童保育补偿期限已从一年延长至一年半。

今年以来，政府向在有害劳动条件下工作的公民发放了特别补贴。启动 “国家儿童基金”大型项目，总金额超过3000亿坚戈的资金，从国家基金账户转入700万儿童的专属账户。但也要看到，国家扶持时并没有考虑公民的实际收入。换句话说，根本不需要社会支持的富裕家庭也得到了国家的补贴。诸如此类的事情还有很多。考虑到这一点，有必要改进公众支持的方式。因此，我指示政府从明年初开始实施“公共账目”项目。

政府的支持应该提供给真正需要的人。总之，任何社会救助都应该公平、透明、高效。

第七，改善生态状况是我们面临的主要任务之一，必须在全社会广泛宣传环境保护的重要性。

必须保护国民免受环境因素的负面影响，企业代表应对环保负有重大责任。政府和“阿塔梅肯”商会应朝这个方向采取具体措施。有必要继续开展广泛引进该领域先进技术的工作。用于监测污染自然的废弃物的先进系统应该能够正常工作。

保护哈萨克斯坦独特的动植物群的问题始终是相关的。未来，国家将采取一切必要措施，保护我们大片的田野和森林免遭火灾。

哈萨克斯坦的自然风光非常丰富多样。然而，森林只占我们土地的5%。为了保护自然的多样性，我们需要增加森林面积。这项任务对于国家经济社会可持续发展也十分重要。从我当选总统那天起，我就特别关注这个问题。

我国的园艺工作进展不错，需要继续保持。 在塞梅有一个森林种子园。这是中亚唯一按照国际先进要求种植苗木的综合体。该项目的经验可以在其他林区借鉴实施。

植树造林应该成为真正全民动员的流行理念。因此，有必要在国内开展大规模的宣传推广工作。

众所周知，“洁净的哈萨克斯坦”全国环保运动自春季以来就在我国开展。这是一项举全国之力组织起来的重要举措。

几个月内约有300万公民参加了“洁净的哈萨克斯坦”活动。数十万户房屋被清理，收集垃圾超过100万吨。由于这些良好的措施，新的文化和新的公共道德正在社会中建立。这才叫对祖国的热爱和感情。民族新素质就是通过这些具体措施形成的。这不是一个临时的活动。这一重要项目应全年持续进行。因为，说实话，我们一些无意识的公民仍然在污染自然和街道。这些人的行为应该受到法律的制止。总之，环境清洁应该成为每个人的日常习惯。

我们的人民有许多优良品质。例如，其他国家认为我们是热情好客、友好的人民。同样，清洁应该成为我们人民血液和灵魂中根深蒂固的品质。

地方行政长官要对各地区的“洁净的哈萨克斯坦”活动的实施质量直接负责。他们有义务向群众说明该项目的实质，并做好协调工作。

地方行政长官应该时刻牢记社会责任。每个领导人都必须与国家合作，与公民建立可靠的关系。然后，人们就会支持他的倡议并开始从事对国家有用的事情。这是执政者能够受到尊重的唯一方式。

第八，公共行政的有效性应当最大化。

在我提出建设一个“倾听人民声音的国家”概念以来，已经过去了五年的时间。这段时间以来，我们已经顺利实现了重塑社会公众与权力机构之间互动文化的目标。一些有效的反馈机制和各种对话平台已经出现，公务员直接与公民沟通已成为常态。

“倾听人民的声音”理念塑造了公务员的新行为模式。他们开始负责任、主动、透明、高效地工作。

然而，为了进一步提高这种对话的质量，所有人都必须诚实、公正，在法律范围内行事，并对承诺和行为负责。

在这一进程当中，民粹主义者如何断章取义、夸大事实、扭曲真相，将攸关人民利益的事务转移到自己个人利益之上的行为，也被众人所目睹。这种民粹主义行为，与民主制度的目的是背道而驰的。

有必要形成一个统一工作生态系统，用于审查来自公民的申请，这一点非常重要。这样的系统可以准确了解人们的需求和要求。国家机关应更加重视对公民诉求的分析，以改进工作。

哈萨克斯坦国民最近几年呼声最高的一个民主化诉求——地方行政长官直选体系——已经顺利实现。

2021年，我们完成了乡级行政长官的直选。自那时起，已经通过直选方式选出了2500多名乡级行政长官，占全国乡级行政长官总数的90%。剩余的那部分，也将在现任官员的任职期满后，进行直选来选出民众认可的新人。新当选的这些官员当中，60%都是首次参与公共管理事务。他们来自各行各业，来自不同的党派。平均年龄为46岁。人民通过自己的选票，对基层管理人员的构成进行了一次全面的更新。

通过乡级行政长官直选的有效经验，哈萨克斯坦在去年秋天开始了首次县（区）级和州级重要城市行政长官的直选，共有45名行政长官通过这一新的选举方式获得了任命。我们深入研究了选举结果和当选行政长官们的工作成绩。根据研究的结果，我们做出了一个决定：从明年开始，我们将全面实行各级别行政长官的直选。也就是说，从今往后，县（区）级以及州级重要城市的行政长官，将全部通过直选方式任命。全面实现地方官员的直选，是政治体制改革的又一重要举措。政治改革不是一次性的运动。只要这是国家发展所需要的，那么改革将会以这种方式继续下去。

提高公务员素质的问题仍然具有现实意义。任命人选时，不仅要认真考虑其专业素质和道德素质，还应该知道他过去是如何完成工作的。没有人放弃精英管理的原则。这个方向的工作还不错。现在，所有国家机构都已转向单一的人事信息系统。

公共服务事务局和政府应将预算资助机构的人事问题相关工作完全自动化。

第九，要在社会上深入树立法治意识。

数字技术大规模渗透到我们的日常生活中，导致了各种诈骗案件的增加，我们都见证了这一点。因此，现在了解金融和经济基础知识，掌握基本的数字技能非常重要。同时，我想提一下“阿马纳特”党提出的“无债社会”项目。去年，有65 000人参与了这个提高公民金融素养的项目。今年将会有更多的人参与。

有必要引入一项教育计划，在学校和高等教育机构中教授金融和数字素养的基础知识。这项工作应由政府和金融部门监管机构共同完成。这一切都将让我们的公民不至于落入各种诈骗者的陷阱当中。

所有主管部门应采取果断行动，打击影响守法公众的欺诈和其他类似非法活动。

目前，《预防犯罪法》草案正在制定中。公众和国家机器必须动员努力来满足本法的要求。只有这样，我们才能纠正这种情况，确保法治和公民安全。

任何社会的要求，包括我们的社会，都是基于主要概念——正义和安全。这些基本需求的全额满足清楚地表明国家正在高效运转。

我国正在逐步实施大规模的改革。政治革新的结果，为我们的公民公开表达自己的思想和意见并参与国家决策过程开辟了道路。此外，从社会经济角度来看，正在发生深刻的变化。

我们在保护公民权利方面采取了复杂的措施。主要目标是创建一个公平的社会，并由此成为走上不同发展道路的先进国家。因此，我们会继续朝这个方向进行重要的改革，我们不会停止系统性的工作。

同时，保障公民安全始终是我们的战略重点，这涉及每个个人和整个社会。

近年来，尽管许多国家，包括一些发达国家，深陷犯罪和无秩序状态的泥沼，但我们的国家依然在营造安全环境方面取得了显著进展。我国的街头巷尾和公共场所犯罪率逐步下降，但我们决不能因此而松懈。

作为总统，我的主要目标之一是将哈萨克斯坦打造成一个宜居、安全的国家。执法机构和其他责任机构的任务是尽可能确保公民的安全。

内务部必须对所有违法行为采取严厉措施，无论是轻微的流氓行为和破坏公物，还是非法移民和严重刑事犯罪。在法治国家，犯罪绝不能被容忍，黑帮行为必须彻底铲除。对各种极端分子，包括宗教极端分子，也必须采取同样的态度。

执法部门必须展现出专业性、决断力和原则性。

频繁的道路交通事故引起公众高度关注。今年以来，道路交通事故已造成1300多人死亡、16000多人受伤。每天都有人在路上死亡，其中甚至有整个家庭。

通过改善道路基础设施和引入智能系统，可以确保道路安全。这不仅与地方道路有关，而且与国家道路有关。

负责该领域的机构应对汽车的技术状况进行适当的控制。

驾驶员培训水平也有所下降，这已不是什么秘密，在一些地方，甚至不需要完成培训就可以获得驾驶执照。政府、州长、内务部应该采取果断地措施，议员们也要予以关注。

在军队当中，保持法律和纪律，是一项非常重要的任务。

年轻人去参军是为了履行对祖国的责任。为了让我们年轻的战士能够无忧无虑地履行职责，首先，军队要有铁的纪律。武装部队和其他权力机构必须完全遵守这一要求。参军的战士背后，站着将自己的孩子托付给国家的父母。因此，士兵的健康和安全主要是军队领导层和执法机构负责人的责任。

另一项重要任务是打击贩毒和吸毒成瘾。这是一个保护民族健康传承的问题。我们已经采取了必要的立法措施，但现在说我们已经取得了真正的成果还为时过早。我们不能说每个国家机构，特别是执法机构，都在有效运作。毒品问题依然日益严重。

我们必须创造一个法律和秩序、知识和理性盛行的社会。公民，特别是青年，是一个有文化、有创新、有创造力的国家的生命力。因此，我们必须改掉阻碍我们成为文明国家的坏习惯。我在国家库鲁尔泰大会上也讲过这个问题。我重点讨论了影响国家未来的五个问题。从那时起，我们已经做了很多工作。通过了法律来防止破坏行为和街头犯罪。 电子烟被立法禁止。所采取措施的效果已经显现。我们必须从整体上解决所有社会问题。

我们的人民一直以慷慨和宽容而著称。我们国家的主要价值观——团结与和谐，便主要得益于这些品质。在哈萨克斯坦，任何人都不会因语言、宗教、国籍、社会地位等原因而受到压力，也不可能这样做。不可否认，偶尔会有零星的此类事件发生，但这往往是一些无知者不负责任的个人举动，执法机关始终依法制止此类事件的发生。

此外，我们知道一些负面人士，包括来自国外的人士，想通过加剧问题来影响舆论，对我们的国家发表不恰当的言论。

无论是现在还是将来，哈萨克斯坦社会和政府都从来没有出现过任何性质的“恐惧症”。因此，这种为了金钱而在国内制造煽动的阴谋行动显然是没有意义的。

我们将继续建设和谐、公正、可持续的社会。

我们是一个有远见的民族。这就是为什么我们要将眼光放远，超越各种挑衅行为，表明我们是一个理性的国家，只依靠法律来衡量对错。

我们不能总是回顾过去，活在过去，对以前的制度或政治人物挑三拣四。了解自己人民的历史是应该的，但从中提取出的不应该是对他人愤恨的理由。无论过去的历史多么悲惨，我们最应该做的，是从中吸取教训而非其他。我们需要充满信心地展望未来，思考我们国家的成长和发展。这是我一直以来都在不断重申的。

我再次强调：我们的社会必须遵守法律和秩序。这是确保全社会、每个人的安全最重要的要求。只有这样，我们才能建设一个公正、清洁、安全的哈萨克斯坦。实现这一战略目标，需要创造有利于我国和平生存和可持续发展的外部环境。这是在当今极其复杂的地缘政治形势下需要高水平专业精神的外交任务。

哈萨克斯坦严格奉行和平、均衡的外交政策。巩固国家主权和独立，保护海外公民权益，推动国家利益，以及吸引外资，始终是我们外交工作的首要任务。哈萨克斯坦一贯严格遵守《联合国宪章》，积极参与多边合作，并在国际安全与稳定事务中发挥积极作用。

哈萨克斯坦支持联合国和其他国际组织在打击恐怖主义、极端主义、非法移民和应对气候变化等领域的努力。哈萨克斯坦支持联合国的维和行动和裁军倡议，并主张通过外交手段解决武装冲突。

在哈方主持下，阿斯塔纳成功举办了亚洲相互协作与信任措施会议峰会、独联体国家元首理事会会议、上海合作组织成员国元首峰会和突厥国家组织成员国元首峰会等重要国际会议。我们要感谢所有盟友和合作伙伴的支持。

亲爱的同胞们！

当下世界正在发生怎样的根本性变化，大家都很清楚。存在许多经济、政治、气候和其他全球和区域威胁。在这种情况下，我们不仅要解决日常任务，还要解决许多具有战略意义的问题。当然，很明显我们没有足够的资源同时供每个人使用。

没有人能够改变他脚下的一切。有有些常年未能得到解决的问题，这一点我们并不会选择隐瞒。无论多么复杂，我们都会系统、果断地采取措施寻求解决方案。

我们还有很多工作要做。确保经济社会可持续发展、充分发挥公民创造潜力、增进人民福祉，是国家的重要任务。

政府成员、地方执政长官、议会议员和全体人民代表要始终忠于爱国主义思想。一切行动都应怀有爱国之心，我们采取的每一步都应该造福于国家。如果我们节约使用国家的财富，努力工作，纳税，购买本国产品，投资于各种项目，我们就会增强我们国家的实力。通过这种方式，我们能够为家庭，为国家做出贡献。

我们不应屈服于困难，而应循序渐进、认真地解决所有问题。这不仅关系到人民的福祉，也关系到国家在当今时代的历史命运。

我们对我国的长期发展有着清晰的愿景。为实现远大目标，我们必须团结、相互支持和尊重。

我们是一个因团结而经受住各种考验的民族，未来也将如此。

让我们共同把我们的祖国建设为一个公平和发达的国家，在这个国家里，每个人都能发挥自己的才能，将梦想变为现实。

我们有一个共同的崇高使命——为后代建设一个公正的哈萨克斯坦，一个人人机会均等的国家。作为国家元首，我将为此竭尽全力。

我相信你们也会为实现共同的目标而努力。

愿我们的祖国繁荣昌盛！

愿我们的人民平安幸福！

【编译：木合塔尔·木拉提】