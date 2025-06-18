2024年哈萨克斯坦社会领域支出达8.8万亿坚戈

他指出，2024年哈萨克斯坦国内生产总值（GDP）增长4.8%。国家预算收入完成率达98%，共计约20万亿坚戈，而预算支出达23.594万亿坚戈。全年财政赤字为3.649万亿坚戈，相当于GDP的2.7%（约13.42万亿坚戈）。截至年底，国家债务为31.8万亿坚戈，占GDP的23.7%。

根据财政部数据，2024年通货膨胀率从2023年的9.8%降至8.6%。

塔克耶夫指出，政府全面履行了社会领域的各项义务，包括对各地方政府的支持。全年共计拨付8.8万亿坚戈用于社会保障领域，另有7.1万亿坚戈用于地方发展支持。

此外，政府还动用了预算储备资金，用于解决地方重大问题，包括：

消除洪水灾害后果；

更新热力能源系统和输送网络；

推进《农村医疗卫生体系现代化国家项目》的实施。

【编译：达娜】