2024年巴黎奥运会IOC难民奥运代表团36人名单公布

这36名运动员来自11个不同的国家/地区，目前由15个不同的国家和地区奥委会接待。巴黎奥运会上，他们将参加12个运动项目（大项）的争夺，分别是：水上运动（游泳）、田径、羽毛球、拳击、霹雳舞、皮划艇（激流回旋和静水）、自行车（公路自行车）、柔道、射击、跆拳道、举重和摔跤（自由式摔跤和古典式摔跤）。

5月2日（星期四），国际奥委会主席托马斯·巴赫在瑞士洛桑奥林匹克之家举行的仪式上宣布了这一消息。他在发言中表示：“我们张开双臂欢迎你们所有人。你们丰富了奥林匹克大家庭和我们的社会。通过参与奥运会，你们将展示人类的韧性和卓越潜力。这将向全球超过1亿流离失所群体传递希望的信号。”

今夏，国际奥委会难民奥运代表团将第三次出现在奥运会赛场上，此前这一特殊代表团曾经参加过2016年里约奥运会和2020年东京奥运会。今年难民代表团团长将由马苏玛·阿里扎达担任，此前她曾经作为难民代表团的一员参加过东京奥运会。