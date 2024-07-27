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    02:40, 27 七月份 2024 | GMT +6

    2024年巴黎奥运会主火炬点燃

    Париж
    Фото: видеодан кадр

    哈萨克国际通讯社讯）据综合外媒报道，阿斯塔纳时间2024年7月27日凌晨，全球瞩目的体育盛事——2024年巴黎奥运会正式拉开帷幕。

    开幕仪式在塞纳河上举行。200多个国家和地区的代表团运动员、教练员和官员乘坐85艘不同颜色的船只，沿着塞纳河从东向西穿越巴黎市中心，航行约6公里后最终抵达埃菲尔铁塔对岸的特罗卡德罗广场。

    париж
    Фото: Туризм және спорт министрлігі

    哈萨克斯坦代表团第95个入场，由国家男子拳击队队长阿斯兰别克·希姆别尔根诺夫和田径名将奥尔加·萨弗洛诺娃作为旗手领衔登场。

    本届奥运会，哈萨克斯坦派出80名运动员，参加25个运动项目的比赛。

    Lady Gaga
    Photo credit: Screenshot

    开幕式上，著名歌手Lady Gaga演唱了Zizi Jeanmaire的经典法语歌曲《Mon truc en plumes》，而法国歌手中村阿雅与管弦乐队共同演绎了1950年代法国国家级香颂女王伊迪丝•琵雅芙的经典歌曲《玫瑰人生》。

    东道社法国代表团最后登场。

    升旗仪式结束之后，巴黎2024奥组委主席托尼·埃斯坦盖、国际奥委会主席托马斯·巴赫以及法国总统马克龙先后发表了演讲。

    Париж
    Фото: видеодан кадр

    国际奥委会主席托马斯·巴赫的发言则强调了奥林匹克精神将全世界人民团结在一起，在奥林匹克的世界里我们都是一家人。

    巴赫先生演讲结束后，法国总统马克龙宣布：2024年巴黎奥运会正式开幕！

    В Париже зажгли огонь Олимпиады
    Фото: кадр из видео
    Париж
    Фото: видеодан кадр

    火炬传递最后来到了一个热气球的前面，这个热气球高30米，直径22米，底部的框直径是7米。

    最终，主火炬台被法国柔道运动员特迪·里內与田径名将玛丽-若泽·佩雷克点燃。热气球缓缓腾空，象征着奥运激情传遍巴黎，奥运精神生生不息。

    олимпиада
    Фото: кадр из видео
    олимпиада
    Фото: кадр из видео
    олимпиада
    Фото: кадр из видео

     

    标签:
    哈萨克斯坦 奥运会 法国
    Мұхтар Қалимоллаұлы
    编译
    Мұхтар Қалимоллаұлы
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