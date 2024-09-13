2024年亚洲乒乓球锦标赛将在阿斯塔纳举行 26国选手展开角逐

据inbusiness.kz报道，本次锦标赛将吸引210名来自亚洲各国的乒乓球好手参赛，包括巴林、香港、印度、伊朗、卡塔尔、中国、朝鲜、马来西亚、日本、韩国等地的代表队。赛事项目涵盖男女单打、团体赛、双打和混双等多个类别。

本届赛事的参赛选手阵容涵盖乒乓球界的众多顶尖人物。包括来自中国的王楚钦（奥运会团体赛冠军、四次世锦赛冠军）、孙颖莎（奥运会金牌和银牌得主），日本的平野美宇和张本美和（奥运会银牌得主），伊藤美诚（奥运会混双冠军）、张本智和（奥运会团体赛铜牌得主）等。

而哈萨克斯坦方面，代表国家出战的将有曾参加2016年里约奥运会、2020年东京奥运会以及2024年巴黎奥运会的乒乓球名将基里尔·格拉西缅科，还有2020年东京奥运会选手阿纳斯塔西娅·拉夫罗娃、世界青年锦标赛混双冠军阿兰·库尔曼加利耶夫以及国际赛事的奖牌得主萨尔维诺兹·米尔卡季罗娃和扎乌列什·阿卡谢娃等。

赛事将在位于阿斯塔纳的国家网球中心举行，观众可以免费入场观看比赛。赛事将通过“Qazsport”电视台进行全程直播。

本次锦标赛由哈萨克斯坦“萨姆鲁克-卡泽纳”国家基金和“Sport Qory”基金主办，Qazaq Oil与北京蓝海能源公司为赛事的主要赞助商。其他赞助方还包括哈萨克斯坦的人民银行、ADD Capital、华为科技以及多家中资企业。

哈萨克斯坦旅游和体育部向阿斯塔纳市政府为此次赛事的成功举办提供的大力支持表示了感谢。

【编译：达娜】